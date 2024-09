Pavel priletel na návštevu USA: V New Yorku dnes vystúpi na Summite budúcnosti

Petr Pavel (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

NEW YORK - Prezident Petr Pavel priletel na týždňovú návštevu Spojených štátov. V New Yorku dnes na okraj Valného zhromaždenia OSN vystúpi na Summite budúcnosti. V polovici týždňa sa presunie do Chicaga, kde sa stretne s krajanmi a vystúpi na miestnej univerzite. Následne sa v meste Cedar Rapids v Iowe spoločne so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim zúčastnia slávnostného odhalenia orloja.

Pavel dnes v New Yorku vystúpi s prejavom na summite budúcnosti, ktorého cieľom je dať impulz k reformám a opatreniam potrebným na prekonávanie súčasných globálnych výziev, vrátane zintenzívnenia úsilia o reformu Bezpečnostnej rady OSN. Výsledkom summitu, ktorý zvolal generálny tajomník OSN António Guterres, má byť prijatie Paktu pre budúcnosť.

archívne video

Český prezident Petr Pavel na návšteve v Lešti: Je potešujúce vidieť fungovať projekt, ktorý vznikal v čase, keď som pôsobil ako predseda vojenského výboru NATO (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Pavel pred odletom do USA povedal, že sa chce pri svojej ceste sústrediť na pokračujúcu podporu Ukrajiny čeliacu ruskej invázii, reformu OSN, ale aj úsilie Česka stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN v rokoch 2032 a 2033. Ohľadom Ukrajiny chce apelovať na dodržiavanie medzinárodných pravidiel, bez ktorých by hrozilo, že svet upadne do chaosu.

Pavel bude v New Yorku do stredy, keď by mal preniesť národný prejav na 79. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN. Následne sa presunie do Chicaga a Cedar Rapids. Spolu s prezidentom do USA pricestovali tiež zástupcovia českých spoločností, ide predovšetkým o štart-upy a inovatívne firmy, ktoré pôsobia v oblasti kyberbezpečnosti a obrany.