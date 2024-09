AKTUÁLNE V Česku zachytili nebezpečný vírus: Prvý prípad po 15 rokoch

(Zdroj: Getty Images)

Novinárom to v piatok oznámil český minister pôdohospodárstva Marek Výborný. Ten zdôraznil, že kvôli ochoreniu nie je potrebné zvieratá plošne utratiť. Zavedené ale budú mimoriadne opatrenia,nebude možné vyvážať živé zvieratá a inseminačný materiál. Platiť budú predovšetkým v Karlovarskom, Plzenskom a Ústeckom kraji, v Prahe a ďalej v časti Libereckého, Juhočeského a Stredočeského kraja. Obmedzenia sa nedotknú mäsa a mlieka, podľa ministra bude možné naďalej porážať zvieratá a ich mäso spracovávať. Pred porážkou ale veterinári zvieratá vyšetria.

Ochorenie tento rok zaznamenali veterinári tiež napríklad v Nemecku, Dánsku či Luxembursku. Posledný pozitívny prípad katarálnej horúčky oviec bol v Česku podľa veterinárov zaznamenaný v septembri 2009. Od konca apríla 2013 bola ČR považovaná za krajinu bez výskytu tohto ochorenia.

(Zdroj: Getty Images)

Katarálna horúčka oviec je vírusové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým ovce, kozy a hovädzí dobytok, na človeka ochorenie prenosné nie je. Nákaza sa prejavuje horúčkou, zápalmi a opuchmi v oblasti dutiny ústnej, nozdier, viečok, uší, postihnuté môžu byť aj paznechty. Najmä na sliznici ústnej dutiny sa objavuje krvácanie a vredy.

Aktuálna situácia na Slovensku

Na Slovensku nákaza zatiaľ nevyčíňa. Šéf slovenských ovčiarov to pripisuje najmä tomu, že slovenskí chovatelia sa vyhýbajú nákupu oviec zo zahraničia. „Je to vďaka tomu, že sa maximálne snažíme robiť uzavretý obrat stáda. Odporúčame všetkým chovateľom, že treba kupovať na Slovensku, a nie neoverené zvieratá zo zahraničia – ani z Česka, ani z Poľska. Okrem katarálnej horúčky si môžu doviesť aj iné choroby. Nestojí to za to,“ povedal riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz Slavomír Reľovský pre portál Euractiv. „Od kolegov z Belgicka mám informácie, že to je veľmi zlé. Prichádzajú aj o celé stáda,“ dodal.

„Vzhľadom na súčasný vývoj ochorenia v Európe a s ním súvisiace obmedzenia EÚ, ktoré sa týkajú obchodovania s vnímavými zvieratami, je možné predpokladať, že toto ochorenie môže predstavovať v nasledujúcich rokoch problém aj v Slovenskej republike,“ upozorňuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS).

Ovca Dolly (Zdroj: TASR/AP)

Choroba bola prvýkrát zaznamenaná koncom 18. storočia v Južnej Afrike po dovoze jemnovlnných plemien oviec z Európy. Hlavné miesta výskytu tohto ochorenia sú predovšetkým africké krajiny ako Keňa, Mozambik, Nigéria, Namíbia, JAR, Zimbabwe či Egypt. Na európskom kontinente sa choroba prvykrát vyskytla v roku 1960 v Španielsku.