Po problémoch na letisku v Prahe si povolali krízového manažéra: Chcú predísť ďalšiemu kolapsu

PRAHA - Letisko Václava Havla v Prahe pre problémy s odbavovaním batožiny a nedostatok zamestnancov povolalo krízového manažéra. V stredu to oznámil predseda predstavenstva letiska Jiří Pos. Úlohou manažéra bude podľa Posa posilniť vedenie spoločnosti a eliminovať akýkoľvek podobný exces v priebehu letnej sezóny.

"Letisko Praha sa rozhodlo do vedenia spoločnosti povolať krízového manažéra a o ďalšom riadení tejto spoločnosti sa bude rokovať v budúcich týždňoch," oznámil Pos s tým, že jeho ďalšie úlohy vyplynú z analýzy situácie na letisku v uplynulých dňoch.

V nedeľu (30.6.) večer sa podľa jeho slov neočakávane kumulovali prílety lietadiel na pražské letisko. Dcérska spoločnosť letiska Czech Airlines Handling (CSAH) musela namiesto plánovaných 17 odletov odbaviť 28. "Situácia sa prepísala do nasledujúceho dňa, keď bolo opäť viac než 70 percent príletov oneskorených a na vzniknutú situáciu nebola spoločnosť schopná reagovať operatívne navýšením počtu zamestnancov," vysvetlil Pos.

Letisko prešlo v pondelok ráno do krízového režimu a vedenie začalo zháňať brigádnikov na odbavovanie batožiny. Prioritou sú odlety, ale letisko sa snaží skrátiť čas výdaja batožiny aj na príletoch a to do hodiny, povedal šéf predstavenstva. Predpokladajú, že tím čoskoro doplnia o agentúrnych pracovníkov.

Jeden zo zamestnancov dcérskej spoločnosti letiska pre odbavovanie batožiny pre server Novinky.cz v stredu poukázal na pracovné podmienky, s ktorými súvisí vysoká fluktuácia. Podľa jeho slov pracujú na 16-hodinové zmeny a je ich málo. Podpredseda predstavenstva CSAH Michal Soukup tvrdí, že zamestnancov sa snažia finančne motivovať, aby pracovali nadčasy.

"Veľmi nás to mrzí, robíme naozaj všetko, aby sme túto situáciu čo najskôr napravili a dostali do štandardu, na ktorý sú cestujúci zvyknutí," povedal Soukup. Dodal, že na 99,9 percenta budú mať vo štvrtok všetci cestujúci v zahraničí svoju batožinu. V Prahe zostalo asi tisíc kufrov, zhruba 500 ich odletelo v utorok, zvyšok by mali poslať v stredu a menšiu časť vo štvrtok. Na prílete ich zostalo asi 600, tie postupne rozvážajú na adresy po celej ČR.