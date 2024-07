KOLAPS na letisku v Prahe: Preťažená doprava aj strata batožiny! Cestujúci čakajú desiatky hodín

Letisko Václava Havla Praha (Zdroj: TASR/EPA/Filip Singer)

archívne video

Letisko M. R. Štefánika očakáva v letnej sezóne 2 milióny pasažierov (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Letisko Václava Havla v Prahe nestačí odbavovať obrovské množstvo letov, ktoré si pre tento rok stanovilo. Ako informuje CNN Prima News, celkovo má ísť o "rekordných 16 miliónov pasažierov," ktorí sa majú prepraviť jeho bránami do konca decembra tohto roka. Je však len leto a letisko pociťuje masívny kolaps.

Batožina dorazila neskôr

Po minulé dni to bol problém s prepravou batožiny. Cestujúci sa k nej po prílete do destinácie jednoducho nedostali, pričom kufre za nimi putovali aj niekoľko dní. "Situácia už sa stabilizovala. Všetkými voľnými linkami a kapacitami sa batožina, ktorá zostala na Letisku Václava Havla Praha, odoslala k svojim majiteľom, tak rýchlo, ako to bolo možné," uviedla hovorkyňa letiska Klára Divíšková.

Situace s odbavením zavazadel je v tuto chvíli stabilizovaná. Od úterka neodletělo žádné letadlo bez zavazadel. Nicméně stále dochází ke zpoždění letů. Během pátku byla průměrná doba zpožděných příletů 47 minut, tím se zpožďují i odlety v průměru o 39 minut. Díky pomoci kolegů z… pic.twitter.com/rASuhY4kRg — Prague Airport (@PragueAirport) July 6, 2024

Môže však nastať aj prípad, že batožina sa jednoducho stratí. Po 21 dňoch má cestujúci nárok na finančnú náhradu za batožinu aj jej obsah (potrebné účtenky). Batožina sa dá okrem iného aj pripoistiť k cestovnému poisteniu, no cennosti sa poisťujú zvlášť.

"Odporúčam, aby sa ľudia pred cestou dobre poistili, pretože všetky poistky v sebe obsahujú aj oneskorenie a stratu batožiny," popísal podpredseda Asociácie cestovných kancelárií ČR Jan Pápež.

Čakali do večera

Okrem prepravy batožiny sú problémom aj oneskorené lety. Český portál priblížil, že let z Prahy do Burgasu v Bulharsku bol pôvodne naplánovaný na pondelok ôsmeho júla v ranných hodinách. Pre preťažené podmienky však musel byť presunutý na 3:30 nasledujúceho dňa (utorok 9. júl). Rodiny s deťmi tak zostali v bezcolnej zóne. "Česká (cestovná) kancelária nám oznámila, že dostala info od spoločnosti Bulgarian Air, tá ale s nikým nekomunikuje," priblížila jedna z cestujúcich Jitka Švihovcová.

Podľa riaditeľa cestovnej kancelárie Aleša Kotka bola chyba na strane leteckej spoločnosti: "Nevypravila jedno zo štyroch zazmluvnených lietadiel. Ide asi o 140 klientov. Snažíme sa nájsť náhradný spoj. Vinníkom je letecká spoločnosť, ktorá to už rieši," informoval. Lietadlo napokon letelo v pondelok večer o 21:20.

V takýchto krízových situáciách odborníci radia, aby si cestujúci vybavili kvalitné cestovné poistenie, ktoré by pokrylo prípadné výdavky za ubytovanie alebo jedlo. Po troch hodinách čakania má zároveň cestujúci nárok na finančnú kompenzáciu.