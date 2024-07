Skvelá NOVINKA bratislavského letiska! Koniec zdĺhavým čakaniam, jej cena vás prekvapí

Letisko Milana Rastislava Štefánika (Zdroj: profimedia.sk)

BRATISLAVA - Nebaví vás zbytočné čakanie a stáť v dlhých radoch na bratislavskom letisko? Už sa vás to nemusí týkať. Letisko M. R. Štefánika totiž zaviedlo pred letnou sezónou pre cestujúcich novú službu rýchleho prechodu k bezpečnostnej kontrole, tzv. Fast Track. Pred bezpečnostnou kontrolou na poschodí terminálu čaká cestujúcich vyhradený priestor. Bratislavské letisko o tom informuje na svojom webe.

Súčasťou bratislavského letiska sú aj letecké opravovne (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Bratislavské letisko informuje, že novú službu je v súčasnosti možné využiť len pri odletoch s dopravcom Ryanair, ktorý zabezpečuje pravidelné lety z Bratislavy do 21 destinácií. To znamená, že využiť ju môžu cestujúci využiť pri odletoch Ryanairom z Bratislavy do miest Alghero, Brusel-Charleroi, Burgas, Dalaman, Dublin, Edinburgh, Eindhoven, Kaunas, Korfu, Lanzarote, Leeds-Bradford, Londýn-Stansted, Malta, Manchester, Miláno-Bergamo, Pafos, Palma de Malorka, Rím-Ciampino, Sofia, Solún a Trapani.

Koľko nová služba stojí?

Rýchly prechod k bezpečnostnej kontrole (ast track)si možno rezervovať za poplatok 6 eur na osobu, a to už pri kúpe letenky cez webovú stránku dopravcu, alebo cez mobilnú aplikáciu Ryanair. Ak ste si novú službu zabudli pri kúpe letenky zakúpiť alebo ste sa o nej dozvedeli až teraz, nič sa nedeje. Zakúpiť si ju je možné aj dodatočne pri registrácii na let, počas tzv. online check-in, alebo aj priamo v pokladni letiska.

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Letisko M.R. Štefánika tiež na svojom webe poskytuje praktické rady pre cestujúcich, ktoré pomôžu pri často sa vyskytujúcich problémoch, s ktorými sa môžu cestujúci stretávať.