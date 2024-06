Rodinné problémy nie sú zažehnané: Bratia Česi nám dali košom: Jasný odkaz Fialu, Ficova vláda reaguje

Petr Fiala (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, SITA/A, Photo/Peter Dejong, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Naštrbené vzťahy medzi slovenskou a českou vládou sa nateraz do podoby spred pár mesiacov nevrátia. Úvahy o obnovení medzivládnych konzultácií so Slovenskom by v súčasnosti boli podľa českého premiéra Petra Fialu predčasné. Slovenská vláda Roberta Fica na takéto vyjadrenie obratom reagovala. O tom, ako to s našimi vzťahmi aktuálne vyzerá, prehovorili aj prezidenti oboch krajín, Petr Pavel a Peter Pellegrini, ktorí absolvovali spoločné stretnutie.