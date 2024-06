Minister Kaliňák v NATO zopakoval, že Slovensko pomôže Ukrajine nesmrtiacimi systémami

(Zdroj: TASR/AP Photo/Virginia Mayo)

Kaliňák pripomenul, že k mierovým rokovaniam medzi Ruskom a Ukrajinou sa zdá byť dlhá cesta. Preto je podľa neho dobré, že NATO sa nepúšťa do "vojenského dobrodružstva" v zmysle nasadenia vojakov do tohto konfliktu a prevláda pragmatizmus. Dodal, že v rámci kontaktnej skupiny členských krajín, ktoré riešia vojenskú pomoc Ukrajine, hlavným príspevkom Slovenska sú nesmrtiace systémy a pomoc napríklad v energetickej oblasti, čo pre Ukrajincov bude dôležité počas budúcej zimy.

"Slovensko vstupuje do tejto pomoci nielen nesmrtiacim pomôckami, ale aj tými, ktoré pomáhajú predovšetkým civilnému obyvateľstvu," vysvetlil. Dodal, že z pohľadu diskusií na úrovni NATO o pomoci Ukrajine Slovensko chce zo svojho dvojpercentného rozpočtu na obranu započítavať aj investície do infraštruktúry dvojakého použitia, čo sa týka napríklad železničných a cestných spojení, ale aj vojenských nemocníc.

Otázky koordinácie vojenskej pomoci Ukrajine

Minister v Bruseli spojencom pripomenul, že Slovensko po vypuknutí vojny na Ukrajine prišlo o svoju leteckú a pozemnú protivzdušnú obranu, ktorú darovalo Kyjevu. V tom dnes vidí najväčšiu medzeru Aliancie, lebo ak tá chce ísť cestou odstrašovania rivalov, bez účinnej ochrany slovenského vzdušného priestoru to podľa neho nepôjde. "My intenzívne rokujeme o nákupe nového systému a verím, že nové postupy umožnia, aby sa zefektívnil ten rotačný systém protivzdušnej ochrany," uviedol.

Ministri obrany v Bruseli riešili aj otázky koordinácie vojenskej pomoci Ukrajine, čo by už nemalo byť na pleciach kontaktnej skupiny vedenej Spojenými štátmi, ale zodpovedať by za to mali oficiálne štruktúry NATO. "Z môjho pohľadu je to prechod prirodzený, ktorý bude mať omnoho efektívnejšie riešenie. V pôvodnom stave tam bolo omnoho viac krajín, ako je členov NATO. Tá situácia sa vyvinula. Na nás to nebude mať nejaký zásadnejší vplyv, my sme deklarovali aj na spoločnom rokovaní s ukrajinskou vládou, čo chceme ďalej robiť," odkázal Kaliňák.