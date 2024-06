MIMORIADNY ONLINE Nasadenie západných zbraní proti cieľom v Rusku spomalilo postup Rusov, tvrdí Zelenskyj

(Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 846

7:27 Ukrajinská protivzdušná obrana zničila 19 z 21 dronov, ktorými Rusko v noci na stredu útočilo na niekoľko ukrajinských oblastí, uviedlo tamojšie letectvo. Informuje agentúra Reuters. Pri ruskom dornovom útoku na Ľvovskú oblasť hraničiacu s členskou krajinou NATO Poľskom utrpel zranenia jeden civilista a poškodená zostala viacposchodová bytovka, uviedol v stredu starosta mesta Ľvov Andrij Sadovyj na platforme Telegram.

6:19 Vo Ľvove bolo počuť výbuchy, zranená je najmenej 1 osoba. V meste Ľvov na západe krajiny okolo štvrtej hodiny ráno miestneho času bolo počuť výbuchy, informoval Suspilne. Starosta Ľvova Andrii Sadovyi uviedol, že 70-ročný muž bol hospitalizovaný v dôsledku ruského útoku.

6:18 Ruský kolaborant obvinený zo špionáže na ukrajinských pozíciách pri Bakhmute odsúdený na 15 rokov väzenia. Podľa SBU nemenovaný muž poskytol geolokáciu ukrajinských pozícií ruským agentom, ktorí potom pomocou spravodajských informácií plánovali operácie zahŕňajúce letecké bomby, delostrelectvo a útočné útoky.

5:56 Dvaja ľudia zomreli v utorok v Rusku pri ukrajinských hraniciach v dôsledku výbuchu míny, pretože nerešpektovali výstražné nápisy. Oznámil to gubernátor ruskej Brianskej oblasti Alexandr Bogomaz, informovala agentúra AFP.

5:55 Ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un sa dohodli na prehĺbení vzťahov medzi oboma krajinami, uviedli severokórejské médiá po tom, ako šéfa Kremľa jeho hostiteľ dnes pred svitaním privítal na letisku v Pchjongjangu.

Nasadenie západných zbraní proti cieľom v Rusku spomalilo postup Rusov

Situáciu v tomto regióne, kde ruská armáda v máji vnikla na ukrajinské územie, ovplyvnilo zničených ruských pozícií a odpaľovacích plachiet pri hraniciach s Ukrajinou. "Funguje to. Presne tak, ako sme očakávali," povedal Zelenskyj. Po májovej ruskej ofenzíve v Charkovskej oblasti zmiernili Spojené štáty a Nemecko svoju požiadavku, aby Ukrajinci nepoužívali nimi dodávané zbrane k útokom vo vnútri ruského územia. Ukrajincom sa podľa Zelenského podarilo zbrzdiť ruskú ofenzívu na viacerých miestach na fronte.

Agentúra DPA píše, že ruské územné zisky sú v posledných týždňoch menšie, čo analytici dávajú do súvislosti s tým, že k ukrajinským obrancom sa po dlhšej prestávke znovu dostávajú dodávky západných zbraní. Ale aj tak má Rusko vo vojne trvajúcej dlhšie ako dva a štvrť roka stále navrch.

Ukrajina začala pracovať na organizácii druhého mierového summitu

Ukrajinskí predstavitelia už začali s prípravnými prácami na zorganizovanie druhého mierového summitu. Na on-line tlačovom brífingu to v utorok večer podľa agentúry Reuters uviedol šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Jermak zdôraznil, že usporiadanie summitu bude možné až po tom, čo účastnícke štáty vypracujú spoločný plán, čo je proces, ktorý bude podľa jeho očakávania trvať niekoľko mesiacov. Dovtedy ešte treba urobiť veľa práce, dodal. Prvý summit o obnove Ukrajiny sa uplynulý víkend konal vo Švajčiarsku a zúčastnili sa na ňom zástupcovia viac ako 90 krajín. Ukrajine a jej spojencom sa na ňom však nepodarilo presvedčiť niektoré štáty, aby sa pripojili k záverečnému vyhláseniu.

Na rokovaniach vo Švajčiarsku nebolo pozvané. Jermak povedal, že na druhý takýto summit by mohol byť pozvaný ruský predstaviteľ. Rusko spustilo vo februári 2022 rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, čím vyvolalo najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Pred summitom vo Švajčiarsku zverejnilo požiadavky na ukončenie vojny. Ukrajina sa má výmenou za mierové rozhovory stiahnuť z Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti, teda regiónov, ktoré Rusko čiastočne okupuje, a vzdať sa svojich ambícií vstúpiť do NATO. Tieto podmienky však Kyjev odmietol.