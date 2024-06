MIMORIADNY ONLINE Rusko útočilo na mesto Dnipro: Najmenej sedem ľudí je zranených, medzi nimi aj dve deti!

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA, KYJEV - V ruskej Belgorodskej oblasti prišiel o život miestny obyvateľ po tom, čo do jeho auta narazil tank so zrejme opitou posádkou, informoval ruský spravodajský portál Meduza. Portál pôsobiaci v lotyšskom exile citoval miestneho novinára zo spravodajského kanála Pepel, ktorý podrobne opísal víkendovú nehodu. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 831

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 831

12:47 Za "absolútnu ohováračku" označil dnes hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdenie spoločnosti Microsoft, že Rusko sa falošnými správami snaží narušiť letné olympijské hry v Paríži. Informovala o tom agentúra Reuters.

Microsoft v nedeľu uviedol, že ruskí propagandisti vytvorili hodinový dokument, sfalšovali informácie a dokonca napodobnili francúzske a americké spravodajské agentúry s cieľom navodiť dojem, že olympiádu budú sprevádzať teroristické útoky a násilie. Podľa technologickej spoločnosti dezinformačná kampaň od marca nabrala na rýchlosti a zaplavila sociálne médiá krátkymi videami.

12:34 Česká strana Piráti chce, aby sa budúci Európsky parlament na začiatku svojho mandátu jasne zaviazal k podpore Ukrajiny, ktorá bude trvať, ako dlho to bude potrebné. Zaručiť by mal odber munície aspoň na päť rokov, čo by znamenalo predvídateľnosť pre výrobcov a umožnilo im zodpovedajúcim spôsobom plánovať produkciu. Zástupcovia strany dnes na tlačovej konferencii v Prahe oznámili, že podporujú navýšenie rozpočtu únijného nástroja pre Ukrajinu či vypísanie ďalšej podpory na výrobu munície v európskych zbrojovkách.

10:39 Prívrženci ruského opozičného politika Alexeja Navaľného prichádzajú v utorok k jeho hrobu na Borisovskom cintoríne v Moskve, aby si uctili jeho pamiatku v deň jeho nedožitých 48. narodenín. Navaľného kolegovia z nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) žijúci v exile organizujú v utorok večer v Berlíne veľký koncert na politikovu počesť. Vystúpia na ňom viacerí ruskí hudobníci: raper Noize MC, elektronicko-hip-hopové duo Aigel, skupina Kasta či punkrocková skupina Pornofiľmy.

9:22 Sedem ľudí vrátane dvoch detí utrpelo zranenia pri utorkovom ruskom útoku na ukrajinské mesto Dnipro, odkiaľ hlásia aj poškodenie civilnej infraštruktúry. Informuje o tom agentúra Reuters.

Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že nad regiónom zostrelili dve rakety Iskander-K. Podľa gubernátora Dnepropetrovskej oblasti Serhija Lysaka trosky rakiet poškodili civilnú infraštruktúru, spôsobili požiar a zranili obyvateľov.

8:14 Najmenej šesť zranených si vyžiadal ruský raketový útok na ukrajinské mesto Dnipre, oznámili dnes ukrajinské médiá s odvolaním sa na šéfa oblastnej správy. Medzi zranenými je mesačný chlapec, uviedol gubernátor Serhij Lysak.

8:13 Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok navštívil západoafrickú Guineu. Neskôr večer odcestoval do Konžskej republiky, informuje o tom agentúra AP.

V Guinei sa Lavrov rokoval o ekonomickej, technickej a vojenskej spolupráci. Pred odletom z Guiney Lavrov novinárov informoval, že reč bola aj o vojenskej a technickej spolupráci a o posilnení obrannej kapacity Guiney, najmä vzhľadom na rastúcu teroristickú hrozbu.

6:33 Ruskí športovci majú zakázané súťažiť na letných olympijských hrách pod vlajkou svojej krajiny. A Rusko sa rozhodlo obrátiť svoj hnev proti olympiáde a jej tohtoročnému hostiteľovi, Parížu, napísal denník The New York Times.

Ruskí propagandisti vytvorili hodinový dokument, sfalšovali informácie a dokonca napodobnili francúzske a americké spravodajské agentúry, aby vydali falošné varovanie vyzývajúce ľudí, aby sa hrám vyhli, zistila spoločnosť Microsoft.

6:31 Ukrajina po prvý raz zasiahla miesto v ruskej Belgorodskej oblasti, z ktorého Rusi zrejme rakeovými systémami ostreľovali oblasť Charkova. Pri útoku boli podľa vojenských expertov pravdepodobne použité americké rakety GMLRS odpálené z raketometu HIMARS, uviedol ruský nezávislý server Agentúra.

Vdova nevie, či polícia nehodu vôbec vyšetruje

Ruské federálne orgány ani gubernátor Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov sa k nehode nevyjadrili.

Tank údajne vyrazil z poľa na ceste medzi obcami Krasivo a Golovčino a narazil do auta, v ktorom sa nachádzala obeť nehody. Tankisti sa potom podľa Pepelovej snažili z miesta nehody ujsť, ale zastavili ich až vo vzdialenosti troch kilometrov. Miestni obyvatelia novinárom povedali, že tank sa rútil aj cez obec Grajvoron, kde „rozbíjal obrubníky“.

Obeťou nehody bol vodič nákladného auta, ktorý sa vracal domov na svojom aute. Vdova, ktorá požiadala o stretnutie s guvernérom Gladkovom, tvrdí, že nehodu spôsobili opití tankisti, ale nevie, či ju polícia vôbec vyšetruje.

Rusko od invázie viac ako strojnásobilo výdavky na vojnové filmy, píše server

Výdavky ruského štátu na nakrúcanie filmov o vojne a o globálnom konflikte sa Západu vzrástli od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu o 350 percent oproti predvojnovému stavu, upozornil ruský server Agentúra. Po invázii fond kinematografie a ministerstvo kultúry poskytli v uplynulých dvoch rokoch celkovo 4,7 miliardy rubľov na snímky o vojnách s ruskou či sovietskou účasťou a o konflikte so Západom.

V poslednom predvojnovom roku 2021 výdavky na takéto filmy predstavovali len 640 miliónov rubľov, píše portál s tým, že podrobnejších údajov sa mu nepodarilo dopátrať.

Najdrahší z už nakrútených filmov pre štát bola snímka Vozduch (Vzduch) režiséra Alexeja Germana mladšieho o sovietskych letcoch za druhej svetovej vojny, ktorá mala premiéru tento rok v januári. Film stál celkovo 783 miliónov rubľov, z čoho štát prispel sumou 405 miliónov. Celkovo utŕžil pol miliardy rubľov, keď na film sa do kín prišlo pozrieť 1,5 milióna divákov.

Podobne náklady prevýšili tržby aj v prípade ďalších dvoch vojnových snímok, ktoré Agentúra spomína. Film Pradník (Spravodlivý) o záchrane Židov sovietskym dôstojníkom vyšiel stáť na 330 miliónov (a celkovo na 719 miliónov rubľov), ale v kinách utŕžil 637 miliónov.

Najdrahší film sa na plátna ešte len chystá

Film Volací znak: Pasažier, odohrávajúci sa po vypuknutí konfliktu medzi Ruskom podporovanými separatistami a vojskami prozápadnej ukrajinskej vlády v Donbase na východe Ukrajiny v roku 2014, pojednáva o členovi "zlatej mládeže", ktorý v Donbase hľadá strateného brata a nakoniec sa ako dobrovoľník prihlási do vojny. Štát podporil nakrútenie filmu 246 miliónov rubľov, ktoré zaplatili 70 percent nákladov. No v kinách film utŕžil len 130 miliónov.

Vôbec najdrahší film svojho druhu sa na plátna ruských kín ešte len chystá: Kraken zo štúdia známeho režiséra Nikitu Michalkova dostal od štátu 800 miliónov a rozpráva o boji sovietskych ponorkárov za studenej vojny s bájnym obrom hlavonožcom pri pobreží Spojených štátov.

A tiež sa natáča film Guantanamera o ruskej blogerke, ktorá sa vydá na Kubu za tajným dokumentom, ktorý dokáže zmeniť usporiadanie sveta a o ktorom vie len jej dedko, rozviedčík na dôchodku. Ruský štát na nakrúcaní prispel sumou 200 miliónov.

V roku 2021 sa do kín v Rusku dostal len jeden film s vojnovou tematikou

Ďalších 300 miliónov je určených na film pojednávací o pomoci sovietskych špecialistov Vietnamu počas bojov v 60. rokoch minulého storočia proti Američanom a 400 miliónov na film Severnyj poljus-8 (Severný pól-8) o sovietskej jadrovej ponorke K-3, ktorá sa vydala k severnému pólu, aby demonštrovala sovietsku schopnosť zasadiť USA jadrový úder z tohto miesta.

V roku 2021 sa do ruských kín dostal iba jediný vojnový film, natočený so štátnou podporou: Palmira (Palmýra) o vojne v Sýrii. Štát prispel 30 miliónmi rubľov, snímka ale utŕžila len 920-tisíc rubľov, keď sa naň prišlo pozrieť len 3 800 divákov v krajine s viac ako 146 miliónmi obyvateľov.

Celkovo sú v Rusku štátne výdavky na kinematografiu stále na vzostupe: tento rok dosiahli výšku 16,2 miliardy rubľov, ale vrátane podpory samotných kín. O rok skôr to bolo 11 miliárd rubľov, dodal server.