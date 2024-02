Matka zavraždenej študentky Elišky (†20) z Karlovej univerzity: Chcem vedieť celú pravdu!

Študentka Karlovej univerzity Eliška Šimůnková (†20) prišla o život počas masakru na filozofickej fakulte dňa 21. decembra 2023 (Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek, Facebook/Eliška Šimůnková )

PRAHA – Masaker na pôde Karlovej univerzity v Prahe sa stal najbrutálnejším útokom v dejinách Českej republiky. Krátko pred Vianocami 2023 vyhasli v priestoroch filozofickej fakulty desiatky životov. Medzi obeťami boli študenti aj pedagógovia. Pre pozostalých to bol šok a mnohí sa so stratou blízkej osoby nevedia vyrovnať. Napriek dôkladnej výpovedi polície zostali niektoré fakty neobjasnené. Matka jednej zo zavraždených študentiek chce vedieť celú pravdu.

archívne video

Autentické zábery zo štvrtkového zásahu polície počas streľby v Prahe (Zdroj: Tip čitateľa)

Počas masakry na Karlovej univerzite, ktorá sa odohrala dňa 21. decembra 2023, vyhasol aj život študentky Elišky Šimůnkovej (†20). Jej matka Lucia odkázala polícii cez Českú televíziu ČT1 len jediné: "Chcem vedieť celú pravdu!" Tieto slová zazneli z úst trúchliacej matky aj napriek tomu, že polícia mala ešte v decembri tlačovú konferenciu, kde vysvetľovala podrobne situáciu a rozhodnutia počas celého zásahu. Verejnosti to očividne nestačilo.

Nedvíhala mobil

"Ráno sme sa ešte objali a pobozkali. Pýtala som sa jej, kedy v škole končí," rozprávala matka Lucia v programe ČT1 168 hodín. S dcérou bývala sama v Čelákoviciach. V osudný deň ju chcela vyzdvihnúť po práci na stanici. V popoludňajších hodinách sa ale v kancelárii od priateľa kolegyne dozvedela, že na univerzite došlo k streľbe. Bola to jedna z prvých správ o masakre, pretože pracoval na polícii.

Matka Lucia nechala všetku prácu tak a odišla do Prahy. "Celú cestu som sa snažila dcére dovolať, ale nedvíhala," priblížila hrôzu, ktorú zažívala. Krízoví pracovníci ju na mieste útoku upokojovali, že jej dcéra je možno len v šoku, a preto nevolá naspäť. Lucia však už tušila, že sa stalo niečo zlé. Rozhodla sa ju hľadať po nemocniciach. "Čím viac sme ich obišli, tým viac som mala pocit, že v žiadnej z nich nie je,“ spomenula. Krutú správu sa dozvedela neskôr od polície.

Možné pochybenie polície

Matka zavraždenej Elišky má aj po viac ako mesiaci od masakry priveľa otázok. Viac ako šokujúce je, že doteraz sa nedočkala žiadnej odpovede. Matku zaujíma napríklad aj to, prečo sa polícia pri prvom pátraní po vrahovi od budovy vzdialila. Počas rozhovoru pre ČT1 poslala mužom zákona jasný odkaz: "Chcem, aby ste mi to povedali do očí. Chcem vedieť celú pravdu o štvrtku (masakra na Karlovej univerzite), o našich deťoch, o svojej dcére. Z nejakého dôvodu ste pri budove boli a z nejakého ďalšieho dôvodu ste odišli. Niekým ste boli odvolaní. Chcem vidieť tvár toho, kto to rozhodol," povedala nahnevane.

(Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek)

Nezodpovedané otázky matky Lucie umocňuje aj ďalší fakt. Do dnešného dňa nedostala dcérinu pitevnú správu a nepozná dokonca ani čas jej úmrtia. "Stále mi behajú v hlave myšlienky, že jej mali pomôcť. Som presvedčená, že nie všetko bolo urobené správne. Potrebujem odpovede na otázky, aby som to mohla pochopiť. Chcem počuť len pravdu," vyjadrila sa na záver.