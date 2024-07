DESIVÁ spojitosť medzi atentátom na Trumpa a masakrou v Prahe: Útočníci sa nepoznali, napriek tomu mali TOTO rovnaké!

Vľavo Thomas Matthew Crooks (†20), ktorý sa pokúsil zastreliť Donalda Trumpa. Vpravo David Kozák (†24), útočník počas masakry na Karlovej univerzite v Prahe (Zdroj: Databáza českej polície, SITA/AP/Bethel Park School District )

archívne video

Autentické zábery zo štvrtkového zásahu polície počas streľby v Prahe (Zdroj: Tip čitateľa)

Predvolebný výjazd republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa v Pensylvánii dňa 13. júla mohol skončiť tragicky. V mestečku Butler vystúpil Donald Trump na pódium a prihovoril sa svojim podporovateľom. Zrazu sa spustla streľba a jedna guľka ho zasiahla do ucha.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Gene J. Puskar)

Tajnej službe sa podarilo útočníka lokalizovať a zastrelila ho. Bol ním Thomas Matthew Crooks (†20). Podľa medializovaných informácií bol zaregistrovaný ako Trumpov republikánsky volič. Peniaze však venoval aj progresívnej politickej akčnej skupine, ktorá má väzby na Demokratickú stranu.

Masakra v Prahe

Krátko pred Vianocami 2023 sa odohrala v priestoroch Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe najbrutálnejší útok v dejinách Českej republiky. Len v priebehu pár chvíľ vyhaslo na akademickej pôde 14 životov, medzi ktorými boli študenti aj pedagógovia. Tento nehanebný a brutálny čin bol dielom študenta univerzity Davida Kozáka (†24).

(Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek)

Napriek tomu, že títo dvaja útočníci sa nepoznali a nemali medzi sebou žiadne väzby, na útok si zvolili tú istú zbraň, a síce poloautomatickú pušku AR-15. Crooks sa mal k zbrani dostať cez svojho otca, ktorý ju legálne kúpil. Potom však už jednal sám. Kozák pred masakrou zabil v lese náhodného muža s dcérou a deň útoku pred masakrou aj svojho otca.

Poloautomatická puška AR-15

Patrí medzi zbrane, ktoré sú schopné vystreliť niekoľko rán v rýchlom slede. Jej staršou verziou je M-16, ktorú používa americká armáda už od vojny vo Vietname. Ako informuje France 24, vo väčšine prípadov majú civilné osoby zakázané vlastniť plne automatické pušky. O poloautomatických to ale neplatí.

(Zdroj: Getty Images)

AR-15 vystreľujú vysokorýchlostné guľky, ktoré sa pohybujú trojnásobnou rýchlosťou, ako strely z ručných zbraní. Ich projektily spôsobujú rozsiahle, ničivé rany mäkkých tkanív a vnútorných orgánov.

Kúpa AR-15 je jednoduchá. V závislosti od bydliska môže potenciálny vlastník vstúpiť do obchodu so zbraňami a po predložení platného preukazu totožnosti si kúpiť pušku za predpokladu, že prejde federálnou previerkou. Tento proces sa zameriava na kriminálnu minulosť kupujúceho alebo na to, či bol niekedy umiestnený v psychiatrickej liečebni. Dá sa to však obísť v prípade súkromného predaja.

V USA obľúbená

National Rifle Association (NRA) ponúka pušky na rekreačné cvičenie (streľba do terčov) a domácu obranu. Kritici však tvrdia, že aj keď nemajú ostré náboje, ich projektily môžu byť smrteľné, a teda nepatria do rúk civilistov. AR-15 patrí v USA medzi najpredávanejšie zbrane. Ich majitelia si môžu zbraň upraviť rôznymi spôsobmi (rôzne zameriavače, zásobníky,…).

Úrad pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny nevie, koľko útočných zbraní sa vyskytuje v súkromnom vlastníctve na pôde USA. Federálny zákon mu totiž zakazuje viesť databázu registra zbraní. France 24 sa ale odvolal na americký denník Washington Post, ktorý v roku 2023 odhadol, že každý dvadsiaty Američan vlastní aspoň jeden model AR-15.

Len v niektorých štátoch

Používanie útočných zbraní na súkromné účely bolo v USA v roku 1994 zakázané. Pod tlakom NRA bol však tento zákaz zrušený v roku 2004. Niektoré federálne štáty sa však tohto obmedzenia nevzdali. V Kalifornii, Illinois, Marylande, New Jersey a Washingtone D.C. je vlastníctvo útočných zbraní zakázané.