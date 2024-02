Zúfalá matka zavraždenej Elišky (†20) prehovorila o pražskom terore: Drsné slová aj na adresu univerzity

Matka zavraždenej Elišky (20), Lenka Šimůnková, vystúpila na pientnom stretnutí v Čelákoviciach. jej dcéra prišla o život počas masakry na Karlovej univerzite v Prahe koncom minulého roka (Zdroj: Facebook/Klára Šimáčková Laurenčíková - zmocněnkyně vlády pro lidská práva)

PRAHA – Masaker, ktorý sa odohral v decembri 2023 na Karlovej univerzite v Prahe, priniesol krátko pred Vianocami do mnohých rodín smútok a žiaľ. Pri streľbe na pôde filozofickej fakulty zomrelo viacero zamestnancov a študentov. Bola medzi nimi aj Eliška Šimůnková (20). Jej matka poslala cez médiá jasný odkaz polícii, ale aj samotnej univerzite.

Lenka Šimůnková, matka, ktorá prišla o svoju dcéru Elišku (20) počas streľby na Karlovej univerzite dňa 21. decembra minulého roku, sa rozhodla do médií prehovoriť o všetkých pochybnostiach v súvislosti so zásahom polície počas masakry. "Rozhodla som sa prehovoriť, pretože hoci som tu s dcérou na fotke, už tu vedľa mňa nesedí. Stále som ale matka. (Eliška) sa mi mala vrátiť vo štvrtok (21. decembra) o pol šiestej, no na stanici sme sa už nestretli. Volala som jej, ale nedvíhala," hovorila Lenka Šimůnková pre ČT1, cituje eXtra.cz.

Pietne stretnutie

V jej očiach nepochybila len polícia, ale aj samotná univerzita. Podľa slov matky Lenky sa nikto zo školy nezúčastnil pietneho stretnutia na námestí v Čelákoviciach, a to aj napriek tomu, že zástupcov školy osobne pozývala. Udalosť sa konala symbolicky v deň Eliškiných nedožitých 21. narodenín. Prítomných bolo mnoho miestnych obyvateľov aj vládna splnomocnenkyňa pre ľudské práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Stretnutiu sa vyhýbali aj rodičia, ktorí pri masakre tiež prišli o svoje deti. "Stále sa to posúvalo. Asi bol nejaký dôvod, aby sme sa nestretli," skonštatovala Šimůnková.

Obvinenia

Prístup polície počas streľby ju doslova zarazil. "Čo sa presne stalo vo štvrtok popoludní (21. decembra)? Kto odvolal políciu od budovy UK (Karlova univerzita), kde boli deti? Žiadam odpovede od kompetentných, aby mi to povedali priamo do očí. Chcem vidieť tvár človeka, ktorý tak rozhodol," povedala.

Polícia ČR sa v krátkom čase vyjadrila, že sa s matkou zavraždenej Elišky pokúsi spojiť. "Túto záležitosť budeme riešiť individuálne. Strata života dcéry nás veľmi mrzí," vyjadril sa hovorca pražských policajtov Jan Daněk.

Univerzita sa bráni

Karlova univerzita uverejnila v tejto súvislosti oficiálne vyjadrenie: "S rodinami pozostalých sme v pravidelnom kontakte. Je naplánované aj spoločné stretnutie s pozostalými, pričom všetky rodiny sú o ňom už informované. Toto stretnutie nebude verejné. O akcii k nedožitým 21. narodeninám študentky sme informáciu dostali deň vopred s tým, že sa jedná o neformálne stretnutie, nie pietny akt s očakávanou oficiálnou účasťou zástupcov univerzity," uviedol pre eXtra.cz hovorca Karlovej univerzity Václav Hájek.