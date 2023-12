Od štvrtkového masakra v Prahe prešiel takmer týždeň: Státisíce sviečok pred miestom činu a nenávratné straty

Ľudia nosia sviečky na pietne miesta. (Zdroj: Profimedia.sk)

PRAHA - Polícia rieši v súčasnej dobe viac ako päť desiatok najrôznejších poznatkov v súvislosti s štvrtkovou tragickou streľbou na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. ČTK to povedal hovorca policajného prezídia Jozef Bocán. Týkajú sa napríklad šírenia poplašnej správy, nebezpečného vyhrážania alebo schvaľovania trestného činu. Na pietne miesta v centre Prahy prišli aj dnes uctiť si pamiatku obetí desiatky ľudí, smútiacich k budove fakulty na námestí Jána Palacha aj ku Karolinu na Ovocný trh prichádzali po celý čas vianočných sviatkov. Zapaľovali sviečky a pokladali kvety. Na oboch pietnych miestach sú aj odkazy či fotografie.

Strelec vo štvrtok v budove FF UK na Palachovom námestí zabil 13 ľudí a štrnásta obeť zomrela neskôr v nemocnici. Ďalších 25 ľudí bolo zranených, časť veľmi ťažko, sú v niekoľkých pražských nemocniciach. Hovorkyňa pražskej Fakultnej nemocnice v Motole Jana Krejčí Merxbauerová povedala Českému rozhlasu - Radiožurnálu, že jedna zo zranených bola prepustená do domáceho liečenia. V Motole sa starajú o ďalších šesť zranených pri streľbe, sú v stabilizovanom stave, uviedol rozhlas. Streľbu páchateľ zakončil samovraždou. Ide o najtragickejší takýto prípad v Česku.

Polícia v utorok zverejnila informáciu o ďalších poznatkoch aj na sieti X. "Naprieč republikou do súčasnej doby riešime viac ako päť desiatok najrôznejších poznatkov, najčastejšie z prostredia sociálnych sietí. Tieto sa spravidla týkajú šírenia poplašnej správy, nebezpečného vyhrážania alebo schvaľovania trestného činu," uviedla. Poďakovala médiám, ktoré sa nepodieľajú na budovaní kultu masového vraha, ostatné médiá požiadali o striedmosť.

"Len za pondelok pražskí kriminalisti riešili ďalších sedem prípadov nebezpečného vyhrážania (typicky "teraz je rad na mne" a podobné výkriky) alebo schvaľovanie útoku na FF UK. Prevažná väčšina týchto hrdinov už bola odhalená," uviedla polícia na sieti X .

Záplava sviečok

Na pietnom mieste pred budovou rektorátu na Ovocnom trhu boli v utorok okolo 13:00 desiatky ľudí. Podobne ako v predošlých dňoch prichádzajúci zapaľovali sviečky a pokladali kvety, chvíľu v tichu stáli a pozerali sa na budovu. Niektorí zapaľovali aj sviečky, ktoré sem smútiaci nanosili skôr. Univerzita označila vo štvrtok večer priestor pred Karolínom za pietne miesto, neskôr vzniklo aj pietne miesto na FF UK.

Pred Karolínom sa za niekoľko dní zhromaždili tisíce sviečok, pokrývajú priestor pred bránou, ďalšie stoja na oknách budovy a pozdĺž nich. Sviečky zaplnili aj schody budovy fakulty. Na oboch miestach visia čierne vlajky.

Štvrtková streľba na FF UK vyvolala v ľuďoch vlnu solidarity s preživšími a pozostalými, na ich podporu vzniklo niekoľko zbierok. Najviac peňazí doteraz ľudia darovali v zbierke Nadačného fondu Univerzity Karlovej, zatiaľ zhruba 44,3 milióna Kč (1,8 milióna eur). Do zbierky sa rozhodlo prispieť viac ako 37 500 ľudí. Posielať peniaze môžu ľudia tiež do zbierky portálu Znesnáze21, v ktorej sa doteraz vybralo asi 5,79 milióna Kč (235 500 eur). Prispievať môžu ľudia aj do zbierky Masarykovej univerzity, v ktorej sa zatiaľ zhromaždilo asi 663 000 Kč (27 000 eur).

Podľa polície na škole strieľal dvadsaťštyriročný študent fakulty zo stredných Čiech, ktorého polícia na základe balistiky spojila aj s prípadom vraždy muža a jeho dvojmesačnej dcéry v Klánovickom lese na okraji Prahy z 15. decembra.