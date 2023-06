Pasažieri ponorky zomreli bezbolestnou smrťou: Katastrofické DETAILY, čo by sa dialo, keby im došiel kyslík

Galéria fotiek (5) Pasažieri ponorky zomreli bezbolestnou smrťou.

Zdroj: profimedia.sk, SITA/AP

BOSTON - Pátranie po ponorke Titan trvalo takmer týždeň. Po nájdení poľa trosiek je dnes už jasné, že pasažieri zomreli v dôsledku implózie. Podľa expertky z námorníctva išlo o bezbolestnú smrť. Iné by to však bolo v prípade, že im dôjde kyslík. Panovali obavy, že sa udeje práve to a v tom prípade by zomieranie bolo dlhé a bolestivé.