Tragédia ponorky Titan: Prehovorili rodiny obetí! Slová plné bolesti, takto si ich budú pamätať

Medzi obeťami je aj muž, ktorému sa hovorilo „Pán Titanic“. Známy francúzsky oceánograf a prieskumník Paul-Henri Nargeolet (†77) sa k vraku slávnej lode potopil celkovo 37-krát. „Jeho domovom ďaleko od domova bol oceán, cítil sa tam tak dobre. Veľká časť tejto diskusie je o riziku a mal som pocit, že to riziko jednoducho prijal,“ povedal jeho nevlastný syn John Paschall. Píše o tom český Blesk. "Byť v jeho posledných okamihoch v tejto oblasti pri Titaniku, aj keď je to surové a svieže... Myslím, že to pre neho veľa znamená, že strávil svoje posledné chvíle blízko scény vo svete, ktorá pre neho toľko znamenala," dodal Paschall.

Galéria fotiek () Francúzsky hlbokomorský prieskumník Paul-Henri Nargeolet (77) je veteránom ponorov k Titanicu.

Zdroj: YouTube/roelofjan1986

Jeho rodina na neho podľa vlastných slov bude spomínať ako na jedného z najväčších hĺbkových prieskumníkov v modernej histórii. „Keď myslíte na Titanic a všetko, čo dnes o lodi vieme, vybavíte si Paula-Henriho Nargeoleta a jeho legendárne dielo. Najviac si ho ale budeme pamätať pre jeho veľké srdce, neuveriteľný zmysel pre humor a to, ako veľmi miloval svoju rodinu. Bude nám chýbať dnes a každý deň po zvyšok našich životov,“ uviedli vo vyhlásení.

Galéria fotiek () Zdroj: SITA/AP Photo/File

Dvojnásobné nešťastie zažíva rodina Dawoodovcov. Okrem otca rodina Shahzada (†48) smútia totiž aj za synom Sulemanom (†19). „Naše myšlienky sú s obeťami tejto tragédie, ktorú sledoval celý svet. Ako pri každej tragédii tohto rozsahu, aj v tomto príapde sa v ľuďoch prejaví to najlepšie a najhoršie. Niektorí sa snažia pomôcť, prispieť a podporiť, zatiaľ čo iní tieto okamihy využívajú na osobný prospech. To, ako sa človek za takých okolností správa, prezrádza o jeho vlastnom charaktere viac, ako čokoľvek iné. Rodina zostáva ohromená láskou a podporou, ktoré sa jej dostalo a je vďačná tým, ktorí predviedli to najlepšie z ľudstva,“ uviedli.

Galéria fotiek () Stockton Rush mal čudné obchodné praktiky.

Zdroj: profimedia.sk

Rodina ďalšej obete, britského miliardára Hamisha Hardinga (†58), o ňom hovorí ako o legende a inšpirácii. „Bol jediný svojho druhu a my sme ho zbožňovali. Bol to vášnivý prieskumník bez ohľadu na terén, ktorý žil svoj život pre svoju rodinu, svoje podnikanie a pre ďalšie dobrodružstvo. To, čo za svoj život dosiahol, bolo skutočne pozoruhodné a ak si z tejto tragédie môžeme zobrať nejakú malú útechu, potom to, že sme ho stratili pri tom, čo miloval,“ uviedli v krátkom vyhlásení. Jeho smrť vraj v ich životoch zanechala medzeru, ktorú nie je možné vyplniť. „Vieme, že Hamish by bol nesmierne hrdý, keby videl, ako sa národy, odborníci, kolegovia z odboru a priatelia spojili v hľadaní. Zo srdca ďakujeme za všetko ich úsilie,“ dodali.

Piatou obeťou je Stockton Rush (†61), zakladateľ a riaditeľ spoločnosti OceanGate Stockton Rush.