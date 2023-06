Bizarnosť v nemocnici: Starostlivosť lekár pochopil po svojom a dieťaťu predpísal zmrzlinu a videohry, vyhodili ho!

SÃO PAULO - Sami veľmi dobre vieme o tom, že v tých-ktorých nemocničných zariadeniach sa lekári pacientom venujú z rôznych hľadísk, niektorí to aj trochu zľahčia a hlavne pri deťoch menia stratégiu. Avšak to, čo sa udialo v Brazílii zaplnilo viaceré titulné stránky novín a vyvrcholilo to až koncom jedného z lekárov v nemocnici. Dieťaťu totiž predpísal zmrzlinu a videohry, čo si všimla samotná matka.

Mimoriadne sledovanému a vážnemu prípadu sa venoval web CBN. Dotyčný lekár prišiel o prácu len koncom mája, teda ide o pomerne čerstvý prípad. Okrem liekov totiž malému pacientovi predpísal čokoládovú zmrzlinu a mobilnú hru s názvom Free Fire.

Chlapec mal bolesti v krku

Všetko sa začalo, keď tridsaťsedemročná Priscila da Silva Ramosová z mesta Osasco v oblasti Sao Paula prišla s len deväťročným chlapcom (jej synom) do všeobecnej nemocnice. Jej syn sa sťažoval na bolesti v krku, mal dokonca chrípkové príznaky a zvracal. Nešpecifikovaný lekár z tejto nemocnice sa ujal starostlivosti oňho. Podľa jej slov však jej syna ani nevyšetril a rovno začal predpisovať lieky.

Vyšetrenie krku či hrudníka preskočil a rovno vytiahol recepty, ktoré svet ešte nevidel

"Ani sa mu nepozrel do krku, nevyšetril hrudník, nič," posťažovala sa nahnevaná Ramosová na sociálnej sieti. "Spýtal sa ho, či má rád zmrzlinu a či má radšej jahodovú alebo čokoládovú," popisovala neuveriteľný postup lekára. Tá sa nestačila čudovať, keď lekár do receptu na lieky pripísal aj zmrzlinu. Fotodôkaz pridala k statusu. Okrem čokoládovej zmrzliny má vraj chlapec každý deň hrať videohru Free Fire.

Matka si to najskôr nevšimla a až chlapcova teta ju následne upozornila, že na poslednom riadku sú bizarnosti, ktoré ešte nikdy na svete nevidela. Zmrzlina sa podľa receptu "má podávať dvakrát denne, a taktiež hranie mobilnej hry Free Fire".

Veď to mohol byť nevinný žartík, reagovali niektorí komentujúci

Reakcia v komentároch bola však až šokujúco zmiešaná. Kým jedna skupina bola rovnako pohoršená a prekvapená, iní poukazovali na to, že je to len nevinná sranda. Dokonca s tým súhlasí aj predseda bioetickej komisie Brazílskej advokátskej komory Henderson Furst. Niektorí lekári podľa neho k podobným krokom pristupujú, aby so svojimi pacientmi nadviazali takpovediac ľudskejší vzťah. "Videl som aj recept, do ktorého lekár napísal, že je pacient výnimočný a aby sa opatroval a objímal s ľuďmi," prekvapil Furst.

Miestne úrady, zdá sa, až toľko pochopenia a zmyslu pre nevhodný humor nemali, a tak začali konať. Lekár prišiel o zamestnanie podľa vzoru brazílskeho verejného zdravotníctva. Matka chlapca doteraz dúfa, že tento prípad pomôže zlepšiť lekársku starostlivosť v meste a prinesie viac pozornosti a starostlivosti bežných ľudí o prax tamojších lekárov.