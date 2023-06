Mimoriadny úspech vedcov: Skrytú rakovinu môžu odhaliť všeobecní lekári už pri rutinnej preventívnej prehliadke!

LONDÝN - Britskí vedci dosiahli vo veľkej štúdii mimoriadny pokrok v detekcii rakoviny. Krvný test, ktorý by mal pomôcť odhaliť viac ako 50 typov rakoviny preukázal výnimočný výsledok. Test správne odhalil dva z troch druhov rakoviny medzi vzorkou 5000 ľudí, ktorí navštívili všeobecného lekára.

Galleriho test hľadá zmeny v genetickom kóde, ktoré unikajú z rôznych druhov rakoviny. Aj keď už priniesol viditeľné výsledky, výskumníci z oxfordskej univerzity tvrdia, že do značnej miery zostáva „nedokončenou prácou“ a potrebný je ďalší výskum, informoval britský web BBC.

Štúdia, ktorá bola doposiaľ najväčšia svojho druhu odhalila začiatočné nejasné príznaky ako strata hmotnosti, ktoré by vyžadovali ďalšie vyšetrenia a návštevy nemocnice. Z krvných testov sa vedcom podarilo zistiť skrytú príčinu straty hmotnosti a tou bola rakovina. Profesor Mark Middleton uviedol, že štúdia priniesla aj odchýlku a u 2,5% z testovaných sa napriek negatívnemu výsledku neskôr ochorenie potvrdilo. To len dokazuje, že krvný test ma zatiaľ svoje limity no pre mnohých ľudí môže znamenať záchranu života a včas začať s liečbou.

„Vďaka tejto predpovedi z testu sa môžeme rozhodnúť, či sme zvolili správny test na prvýkrát,“ uviedol profesor Middleton. Zistenia zo štúdie budú prezentované na konferencii Americkej spoločnosti klinickej onkológie v Chicagu. Britská Národná zdravotnícka služba (NHS) plánuje už budúci rok rozšíriť štúdiu na milión ľudí. Krvný test totižto sľubuje mimoriadne výsledky pri hľadaní ťažko rozpoznateľných druhov rakoviny ako je rakovina hlavy a krku, hrubého čreva, pľúc, pankreasu a hrdla. Zároveň výskumníci dúfajú, že tieto testy by do budúcnosti mohli byť súčasťou preventívnej prehliadky u všeobecného lekára.