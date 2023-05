Slovenská klasika: Elektronické PN-ky sú už pre lekárov povinné, realita je však iná! Pacienti sa môžu len chytať za hlavy

Po novom už nebudete od lekára odchádzať so žiadnym papierom, všetko by malo až na výnimky prebehnúť výhradne elektronicky. Takouto výnimkou môže byť prípad, kedy by ste potrebovali potvrdenie pre inštitúcie do zahraničia, lekár vám vtedy môže dať odpis ePN.

V ostatných prípadoch budde však všetko zaznamenané iba v elektronicky. Vám tým však ubudne celý rad povinností a "behačiek". Vášmu zamestnávateľovi totiž oznamuje údaje o vašej ePN Sociálna poisťovňa cez eSlužby, ku ktorým má každý zamestnávateľ prístup. V časti ePN si následne váš zamestnávateľ nájde všetky potrebné údaje, aby vám mohol vyplatiť náhradu príjmu počas vašej dočasnej PN. „Zamestnávateľ zároveň cez eSlužby oznámi Sociálnej poisťovni údaje potrebné pre posúdenie nároku na nemocenské alebo úrazový príplatok, ako aj údaje potrebné na výplatu nemocenského alebo úrazového príplatku,“ dodala poisťovňa.

Vám osobne zasa Sociálna poisťovňa vám oznámi všetko o vašej EPN ako aj o automatickom vybavovaní vášho nemocenského alebo úrazového príplatku cez Elektronický účet poistenca. Nájsť ho môžete v eSlužbách v časti „Vaše dávky“. Elektronický účet poistenca má zriadený každý poistenec, avšak prístup k tejto službe si musí aktivovať. Sprístupnenie je jednoduché a vybavíte ho na každej pobočke Sociálnej poisťovne.

Čo sa týka žiadosti o nemocenské, tak v prípade ePN ju podávať nemusíte. Za žiadosť o nemocenské sa totiž považuje už samotné vystavenie ePN. Splniť musíte štandardné podmienky. Samotné vystavenie ePN sa okrem toho automaticky považuje aj za žiadosť o úrazový príplatok.

Ak je vám ePN vystavená, tak rátajte s tým, že musíte dodržiavať liečebný režim a vychádzky, zdržiavať sa na adrese pobytu, preukázať sa pri kontrole či dostaviť sa na určené kontroly tak, ako to bolo aj v prípade papierových PN. Preukázať kontrole sa môžete občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim vašu totožnosť.

Vašou povinnosťou nie je ponovom ani predkladať žiadosť o dávku. Výnimkou je situácia, ak má lekár technické problémy s odoslaním ePN. Nemusíte tiež predkladať potvrdenie o práceneschopnosti zamestnávateľovi, ani predkladať doklad Preukaz o trvaní DPN. Nemáte ani povinnosť zasielať doklady potrebné ku konaniu a výplate dávky poštou. V prípade, ak si aktivuje prístup do Elektronického účtu poistenca, potrebné doklady môžete zaslať prostredníctvom tejto služby elektronicky.

Samotné nemocenské vám bude vyplatené na ten istý účet, na ktorý vám zamestnávateľ posiela mzdu. „Nemocenské pri ePN sa poukazuje na účet v banke alebo adresu oznámenú poistencom (pri prvej ePN). Ak by spôsob výplaty nenahlásil ani poistenec ani zamestnávateľ, dávku vám SP vyplatí na adresu vášho trvalého pobytu,“ uviedla Sociálna poisťovňa. Ak si však želáte dostávať peniaze na iný účet, oznámte to čo najskôr Sociálnej poisťovni napríklad prostredníctvom vášho Elektronického účtu poistenca. SZČO a dobrovoľne poistení by si pri prvej ePN mali zasa nahlásiť spôsob výplaty dávky, prípadne číslo bankového účtu. Všetko zasa vedia vybaviť niekoľkými kliknutiami prostredníctvom ich elektronického účtu. Sociálna poisťovňa im inak nemocenské vyplatí na adresu trvalého pobytu – poštou.

Dobrou správou tiež je, že keď budete mať PN-ku v novej, elektronickej forme, ubudne vám aj povinnosť oznámiť ukončenie práceneschopnosti zamestnávateľovi. „Ak sa do dňa určeného ako deň predpokladaného skončenia ePN nedostavíte na ďalšie vyšetrenie bez dohodnutia náhradného neskoršieho termínu s príslušným ošetrujúcim lekárom, ktorý určil ePN, tento deň sa považuje za deň ukončenia ePN a lekár vytvorí elektronický záznam o ukončení ePN. Ak sa dohodnete s príslušným ošetrujúcim lekárom na neskoršom termíne vyšetrenia, ošetrujúci lekár určí nový dátum predpokladaného skončenia ePN,“ uviedla poisťovňa. Údaje o svojej PN si tiež viete rýchlo a jednoducho skontrolovať.

Myslí sa však aj na prípady, že dôjde k výpadku elektronického systému. „Vtedy platí výnimka: ak z technických príčin nie je možné, aby príslušný ošetrujúci lekár vystavil ePN alebo iným spôsobom elektronický záznam o ePN upravil a je možné predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne dni, vystaví vám tzv. odpis potvrdenia o ePN na predpísanom tlačive,“ vysvetlili.

Podľa slov hovorkyne Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veroniky Daničováej „v hraničných a opodstatnených prípadoch, keď ePN nebude môcť byť spracovaná elektronicky, bude vystavená PN v papierovej forme – takže sa nestane, že by pacient PN nedostal.“

Nie každý lekár na systém nabehne

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková je však skeptická. Podľa nej mnohí lekári stále na elektronický systém neprešli a pravdepodobne ani neprejdú. "Po 1. 6. podľa mňa nenastane nič, bude to tak, ako to je doteraz - niekto bude vystavovať papierové niekto elektronické PN," uviedla. Pripomenula tiež, že parlament podľa nej nezobral do úvahy navrhované pripomienky odborníkov a nedošlo k náprave nedostatkov.

Daničová pripustila, že vzniknutú situáciu NCZI rieši na úrovni rezortu zdravotníctva. "Parlamentom neprešla úprava zákona, ktorá mala v určitých prípadoch a za presne stanovených podmienok povoliť ukončovanie ePN do minulosti," spresnila. Minister zdravotníctva SR Michal Palkovič dodal, že rezort komunikuje aj so Sociálnou poisťovňou.

Samotný šéf rezortu tvrdí, že väčšina lekárov je na vypisovanie ePN pripravená, problém vidí skôr na báze ochoty. Ministerstvo chce preto podľa jeho slov nájsť spôsob, ako lekárov k vypisovaniu ePN motivovať. "Neradi by sme pristupovali k vynucovaným prostriedkom, radšej sa budeme sa snažiť nájsť spôsob, ako pozitívne motivovať," uviedol.

Až vyše 98 percent terénu, teda ambulancií a nemocníc, má mať podľa NCZI informačný systém, ktorý má službu ePN certifikovanú a dostupnú. "Aktuálne (k 25. 5.) hovoríme o 1672 všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí vystavujú ePN, čo sa týka nemocníc, vyše 80 percent z nich je aktuálne pripravených, a tiež denne pribúdajú," spresnila Daničová.