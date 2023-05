Európsku úniu a USA znepokojil poľský výbor na vyšetrovanie ruského vplyvu

BRUSEL - Európska únia vyjadrila v utorok znepokojenie z výboru na vyšetrovanie ruského vplyvu, ktorý má vzniknúť v Poľsku. Brusel sa obáva, že by mohol byť zneužitý proti nezávislým sudcom v Poľsku, uviedol eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders. Informuje správa tlačovej agentúry AFP.

Európska komisia podľa Reyndersa "nebude váhať s prijatím opatrení, ak to bude potrebné". Americká diplomacia vo vyhlásení zverejnenom v noci na pondelok podľa agentúry DPA upozornila, že nový zákon by mohol byť "zneužitý na obmedzovanie slobodných a spravodlivých volieb v Poľsku". Varuje tiež, že by mohol byť zneužitý aj proti kandidatúre opozičných politikov bez náležitého postupu.

Poľský prezident Andrzej Duda v pondelok oznámil, že zákon podpíše. Do platnosti by mal vstúpiť týždeň po zverejnení. Hoci zákon je namierený na vyšetrovanie ruského vplyvu v Poľsku, kritici ho vnímajú ako nástroj na odstránenie politických oponentov vládnucej strany z politického života, predovšetkým opozičného lídra Donalda Tuska.

Výzva na odmietnutie zákonu

Zákon z dielne vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) poľský parlament schválil v piatok a podľa niektorých kritikov môže ovplyvniť výsledok jesenných parlamentných volieb. Tvrdia tiež, že porušuje poľskú ústavu a opozícia preto Dudu vyzvala, aby ho odmietol.

Deväť členov výboru vymenuje dolná komora parlamentu a budú rozhodovať, či vyšetrovaní jednotlivci v rokoch 2017-22 podľahli vplyvu Ruska. Môže im udeliť prísne tresty a zakázať výkon verejnej funkcie. Podľa kritikov sa tým porušuje právo občanov na nezávislý súd. Zákon predpokladá, že komisia by vo svojej činnosti pokračovala aj po zmene moci po voľbách. Podľa mnohých preto ide o nástroj, aby PiS naďalej disponovala mocou aj po prehre vo voľbách.