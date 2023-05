Rusku hrozí totálny chaos: Vojna klanov o Putinov trón sa začala, tvrdí expert na Kremeľ

„Putin má viac ako 70 rokov, už nie je mladý muž. To znamená, že jeho okolie chápe, že skôr či neskôr zomrie alebo odstúpi. Sú si vedomí toho, že na čas po jeho smrti musia pracovať na rôznych scenároch,“ povedal Anin pre „Radio Free Europe“.

Ale elita je rozdelená. "Problém s jeho okolím je, že je tak rozdelené, že medzi sebou neustále bojujú desiatky rokov: o prístup k Putinovi, o možnosť ovplyvňovať jeho rozhodnutia, o moc." Anin vysvetlil: "Verím, že vojna klanov o jeho trón začala."

Podľa renomovaného investigatívneho novinára Putinovi poradcovia, generáli a oligarchovia "chceli zachrániť svoje životy, svoj majetok, životy svojich príbuzných". Ako tvrdí, chápu, že ak Rusko prehrá vojnu – pretože nikto z nich už neverí vo víťazstvo – bude to východiskový bod pre tento boj o trón. "A ten, kto prehrá boj, stratí všetko...“

To však neznamená, že Putina zvrhnú. V obave z otvoreného boja o moc by Putin mohol čoskoro uzavrieť svoju krajinu ešte viac, hovorí novinár. To závisí od toho, „čo sa stane po a počas ukrajinskej protiofenzívy“. Anin pokračoval: "Veci sa môžu zmeniť a vyvinúť veľmi rýchlo a obávam sa, že sme len krôčik od začiatku skutočného chaosu v Rusku."

Galéria fotiek (2) Jevgenij Prigožin

Zdroj: SITA(Prigozhin Press Service via AP)

Aby tomu chaosu zabránil, Putin by sa mohol rozhodnúť „stiahnuť vojská, uzavrieť krajinu (Rusko), nastoliť vojenskú diktatúru, zatknúť všetkých svojich nepriateľov a skutočne zmeniť krajinu na Severnú Kóreu“.

Už teraz možno pozorovať, že dlhoroční súputníci Putina, ako napríklad šéf žoldnierov Jevgenij Prigožin (61), otvorene kritizujú režim a podkopávajú tak autoritu diktátora. To dostalo Putina pod tlak. „Buď bude Putin konať sám – to znamená, že začne represie voči svojim bývalým spojencom – alebo už bude neskoro. A to je veľmi ťažké rozhodnutie,“ povedal Anin. Kremeľský líder sa však podľa Anina ešte nerozhodol.