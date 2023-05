Násilné protesty vo Francúzsku! Pálili delobuchy či podpaľovali autá: Policajti sa pred demonštrantmi museli brániť

PARÍŽ - Ľudia vo Francúzsku vyšli znovu do ulíc, celkom bolo na dnešok ohlásených viac ako 300 demonštrácií a protestov, väčšinou proti dôchodkovej reforme a za sociálnu spravodlivosť. Na bezpečnosť dohliadalo 12.000 policajtov a strážnikov v uliciach, z toho 5000 v Paríži, uviedli francúzske médiá.

Napríklad v Lyone skupina maskovaných ľudí v čiernom rozbila výklad poisťovne a zapálila mestský mobiliár. Podľa ministerstva vnútra v celej krajine demonštrovalo vyše 782-tisíc ľudí, zadržaných ich bolo takmer 300. Odbory odhadujú účasť na 2,3 milióna ľudí, vyše pol milióna v Paríži. Zranených bolo 108 policajtov a strážnikov. Násilnosti odsúdila premiérka Élisabeth Borneová aj minister vnútra Gérald Darmanin, prezident Emmanuel Macron sa k dianiu nevyjadril.

V Nantes agresívna časť sprievodu strieľala delobuchy, strážcovia zákona sa útoku bránili slzným plynom. Niekoľko áut ľahlo popolom, polícia zadržala 14 ľudí. V Paríži potom ekologickí aktivisti rozliali farbu pred budovou ministerstva spravodlivosti alebo na sídlo nadácie Louis Vuitton. Protestovali tým proti takzvanej daňovej optimalizácii. Početné demonštrácie sú aj v Toulouse, Bordeaux alebo v Marseille.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR/AP/Aurelien Morissard

Na záver inak pokojnej demonštrácie v Marseille asi 200 ľudí krátko okupovalo luxusný hotel InterContinental a poškodilo jeho vybavenie. Polícia demonštrantov rýchlo vytlačila pomocou slzného plynu, štyroch ľudí zatkla za útok na bezpečnostné sily, uviedla agentúra AFP. Jedným z akcionárov hotela je podľa odborára Sébastiena Fourniera spoločnosť BlackRock, ktorá pomáhala Macronovi s prípravami kritizovanej dôchodkovej reformy. "Otázka dôchodkov je širším problémom rozdelenia bohatstva," povedal Fournier denníku Le Monde.

Demonštrácia v Paríži sa začala neskôr

V Lyone sa podľa odborov zišlo 45-tisíc demonštrantov, podľa polície ich bolo 17-tisíc. Na čele sprievodu išla asi tisícka maskovaných agresívnych ľudí, známych ako Black Block, píše Le Monde. Demonštrácia v Paríži sa začala neskôr ako inde, ale tiež ju sprevádzali násilnosti. Po prechode davu, na čele ktorého boli opäť priaznivci Black Block, zostalo niekoľko rozbitých nákladov a bankomatov. Výbušnina poškodila propagačný stánok Komunistickej strany Francúzska. Polícia neskoro popoludní použila aj slzný plyn a vodné delá. Kvôli násilnostiam a ničeniu majetku polícia v Paríži zadržala zatiaľ 46 ľudí, píše Le Monde.

"Násilné scény na okraj sprievodov sú neprijateľné. Podporujem naše bezpečnostné zložky," napísala na twitteri premiérka Borneová. Násilnosti odsúdil aj minister vnútra Darmanin. Molotovov koktail v Paríži vážne popálil jedného zasahujúceho policajta, uviedol minister na twitteri. Policistom v Paríži av Bordeaux s dohľadom nad protestujúcimi davmi pomáhajú bezpilotné lietadlá, justícia schválila ich použitie, ktoré umožňuje nový dekrét.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR/AP/Aurelien Morissard

Po celom Francúzsku bolo o 17:00 v uliciach asi 614 000 demonštrantov. Na základe vlastných výpočtov vychádzajúcich z policajných údajov to uviedol denník Le Figaro. Úrady predtým oznámili, že čakajú účasť až 600-tisíc ľudí, z toho v Paríži až 100-tisíc. Tohtoročný denný rekord je 1,28 milióna demonštrantov. Krajne pravicová strana Národné združenie (RN) sa tento rok 1. máj rozhodla osláviť v Le Havri. Do prístavného mesta so silným zastúpením robotníckej triedy a odborov sa ich zišlo asi 1400. Proti ich prítomnosti sa v meste konala aj protestná demonštrácia, píše Le Monde.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR/AP/Aurelien Morissard

V rovnakom meste vystúpil s prejavom aj bývalý premiér Édouard Philippe, ktorý je dlhodobo najobľúbenejším francúzskym politikom a niekdajším starostom Le Havru. Strana RN má právo sa v meste stretnúť a vyjadrovať svoje názory, uviedol podľa webu BFM TV Philippe a dodal, že s týmito názormi rozhodne nesúhlasí.