Zmätok v Libanone: Vláda sa rozhodla zmeniť letný čas o mesiac neskôr

Libanon zvyčajne na letný čas prechádza v poslednú marcovú nedeľu tak, ako väčšina európskych krajín. Libanonská vláda však vo štvrtok oznámila, že tento prechod posunie na 21. apríla. Dôvod neuviedla.

Predstavitelia kresťanských cirkví v tejto krajine a viacero spoločností podľa BBC uviedli, že čas posunú už v nedeľu 26. marca. Niektoré inštitúcie však posun prijali. Mnohí obyvatelia Libanonu sa preto usilovali zosúladiť svoje pracovné povinnosti či školské rozvrhy v dvoch rôznych časových pásmach, píše AP.

Libanonské médiá sa podľa tejto agentúry dostali k videozáznamu konverzácie medzi premiérom krajiny Nadžíbom Mikátím a predsedom parlamentu Nabím Barrím. Ten premiéra žiada, aby začiatok letného času posunul s cieľom umožniť moslimom počas pôstneho mesiaca ramadán končiť svoj pôst o hodinu skôr.

Mikátí odpovedal, že sám prišiel s podobným návrhom, no zavedenie zmeny by bolo náročné, pretože by to spôsobilo problémy s letových plánoch leteckých spoločností, píše AP. Libanonský národný letecký prepravca Middle East Airlines následne oznámil, že časy odletov všetkých letov z letiska v Bejrúte od nedele až do 21. apríla budú posunuté o hodinu dopredu. Pôstny mesiac ramadán sa začal 22. marca po západe slnka a potrvá do 21. apríla.