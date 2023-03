Otrasný prípad vraždy: Tínedžer (14) dobodal roztlieskavačku (†13), chcel vedieť, aké je to zabiť! Krutý trest

Fucci zabil Baileyovú v roku 2021, keď mal 14 rokov, 114 bodnými ranami. Telo obľúbenej roztlieskavačky potom zlikvidoval v zalesnenej oblasti neďaleko Jacksonville.

Okresný sudca okresu St. Johns Lee Smith založil rozsudok na Fucciho nezmyselnej túžbe „len cítiť, aké to je niekoho zabiť“.

„Nebolo to urobené z chamtivosti. Nebolo to v odvete ani pomste. Nebol to zločin z vášne,“ povedal Smith na pojednávaní o rozsudku. „Nebol to zločin spáchaný preto, že sa cítil ňou odmietnutý. Nebolo spáchané v návale nekontrolovateľného hnevu. Bolo to urobené pre nič iné, ako pre uspokojenie vnútornej túžby obžalovaného po tom, aké to je niekoho zabiť.“

Sudca uviedol, že pri vynesení rozsudku zohľadnil Fucciho vek a poznamenal, že jeho mozog nebol úplne vyvinutý, keď spáchal hroznú vraždu nožom, keď mal len 14 rokov. Ak by bol plne trestne zodpovedný, hrozil by mu trest smrti.

Skutočnosť, že tínedžerský vrah nemal žiadny motív, svedčí o tom, že svoju spolužiačku nezabil impulzívne a plánoval jej vraždu, uvádza sa v rozsudku.

"Utrpela bolestivú, strašnú smrť v rukách niekoho, komu dôverovala," povedal Smith. Jej výkriky s najväčšou pravdepodobnosťou udusila krv v pľúcach. „V tomto prípade bol vysoký stupeň premyslenosti.“ Vražda bola „zblízka, osobná, šokujúca,“ dodal.

Počas vyšetrovania Fucciho priatelia povedali úradom, že v mesiacoch, ktoré viedli k vražde, otvorene fantazíroval o násilí a vražde – a že roztlieskavačku si vybral v návale hnevu.

Ako dieťa často kreslil obrázky zohavených mŕtvol a údajne sa vraždou neskôr vo väzení dokonca chválil.

Rozrušená matka Bailey na procese vypovedala, že ju prenasledovali myšlienky na posledné chvíle svojej dcéry. Fucci ju opísal ako „problémovú tínedžerku, ktorá sa nedá zachrániť“.