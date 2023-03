Z vraždy Tupého obvinili známeho advokáta: Zastupoval fekálneho fantóma aj hudobníka, ktorý spieval Kotlebovi!

Polícia neskoro večer informovala, že vyšetrovateľ NAKA P PZ vzniesol obvinenie osobe JUDr. A. P. za trestný čin vraždy vo veci poškodeného Daniela Tupého. Obvinený je zadržaný a v súčasnosti s ním vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony. Podľa našich informácií ide o známeho bratislavského advokáta Adama Puškára.

"V trestnej veci vraždy pána Tupého bolo dozorovej prokurátorke Krajskej prokuratúry Bratislava oznámené vznesenie obvinenia konkrétnej osobe pre trestný čin vraždy. Po doručení spisového materiálu prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava preskúma zákonnosť a dôvodnosť vzneseného obvinenia, ako i dôvodnosťou obmedzenia osobnej slobody obvineného," informoval hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo.

Zaujímavosťou je, že Puškar študoval na Univerzite Komenského, teda na rovnakej škole ako zavraždený Tupý. Ten bol študentom Filozofickej fakulty, kým obvinený Puškár študoval právo. Známy je z viacerých káuz. V minulosti zastupoval napríklad hudobníka obvineného z držby a z výroby extrémistických materiálov Jaroslava Pagáča prezývaného aj Reborn. Ten spieval napríklad aj na akcii, na ktorej predseda extrémistickej strany ĽSNS Marian Kotleba rozdával šeky s nacistickou symbolikou.

Okrem neho Puškár zastupoval aj obvineného z kauzy Očistec Martina Fleischera. Zastupoval aj známeho "fekálneho fantóma" fitness trénera Dušana Seligu, ktorého odsúdili za fekálne útoky na ženy v Bratislave.

Najvyššia bezpečnostná previerka

Ako informuje portál tvnoviny, Puškár získal aj najvyššiu bezpečnostnú previerku. Stalo sa tak len štyri roky po vražde Daniela Tupého. Puškár v tom čase pôsobil ako vyšší súdny úradník na Najvyššom súde SR. Previerka najvyššieho stupňa platí päť rokov, potom si ju žiadateľ musí obnoviť.

"Národný bezpečnostný úrad sa nemôže vyjadrovať k podrobnostiam bezpečnostných previerok, neumožňuje mu to zákon o ochrane utajovaných skutočností. NBÚ pri vyhodnocovaní previerok analytickými postupmi vychádza z podkladov bezpečnostných zložiek štátu a nemá vlastnú operatívnu kapacitu," povedal pre Topky Peter Habara, hovorca Národného bezpečnostného úradu. Znamená to teda to, že ak už vtedy bezpečnostné zložky nemali podozrenie, že by vo vražde mohol mať prsty Puškár, nemohol ho mať ani bezpečnostný úrad.

Policajný prezident Štefan Hamran už skôr informoval, že vyšetrovatelia sú na 110 % presvedčení, že páchatelia boli na mieste činu. Časť skutkov je však už po takmer 18. rokoch premlčaná. Polícia pôvodne informovala, že zadržala osem podozrivých, ktorých neskôr aj prepustila. Hamran na tlačovej konferencii však spresnil, že zadržaných bolo 10 ľudí, dvaja neskôr. Tí ostali v cele policajného zaistenia a jeden z nich je práve Puškár.

Vražda, ktorá otriasla Slovenskom

Študent Daniel Tupý so šiestimi kamarátmi prechádzal večer 4. novembra 2005 cez parkovisko na bratislavskom Tyršovom nábreží, kde ich napadli. Všetkých kopali do hlavy, niektorí mali aj bodné zranenia. Tupého dobodali ôsmimi ranami.

Vtedajší minister Kaliňák 27. februára 2008 potvrdil, že polícia obvinila v kauze jednu osobu z vraždy a tri osoby z ublíženia na zdraví. Povedal tiež, že svojím vzhľadom tieto osoby pripomínajú príslušnosť k extrémistickým hnutiam. Z vraždy bol obžalovaný Richard H., ktorému hrozil trest vo výške desať až 15 rokov.

Obžalovaných v kauze tejto vraždy 16. júna 2009 napokon Okresný súd Bratislava I. oslobodil. Súd neuznal za vinného Richarda H., ktorého prokuratúra žalovala z vraždy študenta, ani Dávida V., Jána S., Michala B. ani Róberta J., ktorých žalovali z ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a výtržníctva. Rozsudok v kauze padol po približne tri a pol roku od spáchania vraždy.

Obžaloba nemala v kauze vraždy študenta pevný, nespochybniteľný dôkaz, čo priznala už počas záverečnej reči prokurátorka. Podporila aj návrh otca obete, aby obžalovaní išli na detektor lži, senát to však podobne ako už predtým, keď to navrhovala obhajoba, nepripustil. Podľa prokurátorky stálo trestné stíhanie a neskôr aj obžaloba len na výpovediach svedkov. Proti oslobodzujúcemu rozsudku sa najprv prokuratúra odvolala, neskôr však odvolanie stiahla.