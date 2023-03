Na Taiwan po 26 rokoch zavíta člen nemeckej vlády: Ide o ministerku školstva

"Cieľom návštevy je posilniť a rozšíriť spoluprácu s Taiwanom v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania," povedal novinárom hovorca rezortu školstva v Berlíne. Cesta ministerky školstva na Taiwan sa uskutoční dva mesiace po tom, ako tam zavítala delegácia vysokopostavených členov nemeckého parlamentu zo Slobodnej demokratickej strany (FDP). Tí svoju januárovú cestu na Taiwan nazvali "prejavom solidarity". Peking tento krok ostro kritizoval.

Noviny Financial Times na svojej webovej stránke s odvolaním sa na tri osoby oboznámené s týmito plánmi uviedli, že Starková-Watzingerová by mala do metropoly Tchaj-pej prísť v utorok. Podľa rovnakých zdrojov plánuje šéfka rezortu diplomacie Annalena Baerbocková uskutočniť v apríli alebo máji návštevu Číny.

Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia

Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia v rámci politiky jednej Číny a hrozí, že ho v prípade potreby obsadí použitím vojenskej sily. Za vlády súčasného čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga Peking zvýšil vojenský, ekonomický a diplomatický tlak na Taiwan, pretože tamojšia vláda ostrov považuje za suverénny štát.

Hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí v piatok zdôraznil, že Berlín zachováva politiku jednej Číny a zároveň udržiava "úzke a dobré vzťahy s Taiwanom". "Taiwan je demokraciou a pre Nemecko je dôležitým obchodným a investičným partnerom, preto sú pravidelné kontakty a tiež vzájomné návštevy ministrov úplne bežné," uviedol.