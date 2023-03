PRIESKUM Vyše polovica škôl by neuvítala zníženie počtu povinných hodín

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Viac ako polovica škôl (60 percent) by neuvítala zníženie počtu disponibilných hodín a 67 percent by nechcelo znížiť počet povinných hodín z dôvodu zvýšenia povinných hodín telesnej a športovej výchovy. Vyplýva to z februárového prieskumu Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), do ktorého sa zapojilo 1595 škôl z celkového počtu 2069 základných škôl. Informuje o tom ŠŠI na svojom webe.