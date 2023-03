Tvrdé slová Branislava Gröhlinga: Novela školského zákona by dala školám návod aj na segregovanie

Galéria fotiek (2) Branislav Gröhling

BRATISLAVA - Novela školského zákona by v prípade schválenia dávala školám návod aj na segregovanie. Tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR a exminister školstva Branislav Gröhling (SaS). Navrhovaná legislatíva podľa neho hovorí o vyčleňovaní detí so špeciálnymi potrebami a prináša tiež nevymožiteľnosť pomoci deťom, keďže by školy mohli odmietnuť pomoc, o ktorú rodičia požiadajú.