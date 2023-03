Tereza z heroínovej kauzy neprestáva šokovať: Mesiac som mala sex zadarmo

PRAHA - Predtým, ako ju súd definitívne očistil, strávila Tereza Hlůšková (26) v krutom pakistanskom väzení Kot Lakhpat celé štyri roky. Teraz prehovorila, ako sa do ázijskej krajiny vlastne dostala.

Tereza sa po návrate do Česka rozhodla, že nebude zaháľať. Aktívnou je na sociálnych sieťach. Okrem Instagramu uverejňuje svoje videá na sociálnej sieti Herohero. V nich svojim fanúšikom rozpráva o svojej minulosti, ako píše Blesk.cz.

Pred svojím príchodom do Pakistanu strávila nejaký čas v Belgicku. Rómka Sára, s ktorou tam nadviazala kontakt, jej dohadzovala klientov ako spoločníčke. Práve Sára bola tá, ktorá Terezu po čase zoznámila so starším klientom. „Nemal zuby, škúlilo mu oko,“ povedala Tereza. Okrem toho dodala, že muž vyzeral na 80 rokov.

Sára jej povedala, že u starčeka doma ukradnú v prepočte 200-tisíc českých korún. „Budeš robiť, že si jeho žena, doma mu potom každá ukradneme dvestotisíc,“ vyvetlila jej Sára. To sa však Tereze nepáčilo, odmietla Sárin plán a odsťahovala sa od nej. „Už sa mi pre ňu nechcelo pracovať a ona mi nechcela dávať peniaze,“ prezradila Tereza.

Češka začala uvažovať, že sa vráti domov. Od Sáry si vypýtala zarobené peniaze. Tá jej ich však odmietla vyplatiť s tým, že ich použije na vyplatenie ubytovania. „Takže som vlastne mesiac š*kala zadarmo,“ priznala Tereza.

Sára ju však chcela zadržať a rýchlo jej dala ďalšiu ponuku. „Poletíš do Anglicka fotiť fotky a z Anglicka poletíš do Pakistanu,“ navrhla jej. „Vedela som, že existuje krajina ako Pakistan,“ ale inak nič bližšie o krajine nevedela. Preto zostala z ponuky zaskočená. Rozhodla sa zariskovať. „Kto sa v mladom veku dostane do Ázie? A ešte k tomu zadarmo?“ zvažovala v tom čase Tereza.

V Anglicku ju muž odviezol do bytu v Manchestri, kde mala čakať na víza. Potom to s Terezou Hlůškovou už išlo z kopca. V Pakistane strávila dva mesiace. Potom mala odletieť do hlavného mesta Spojených arabských emirátov Abú Zabí. A potom prišiel šok. Pakistanskí colníci tvrdili, že jej v kufri našli deväť kilogramov heroínu.

Padol nepravomocný rozsudok a Češka strávila vo väzení štyri roky. No nevzdávala sa a podala po roku odvolanie. Po ďalších ukrutných troch rokoch vo väzení odvolací súd v novembri roku 2021 sprostil Terezu obžaloby.