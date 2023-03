Tereza Hlůšková známa z heroínovej kauzy prehovorila: Na Instagrame odpovedala na pikantné otázky

I keď fanúšikovia Terezy Hlůškovej očakávali, že po návrate do Českej republiky napíše knihu o svojich zážitkoch z pakistanského väzenia a celkovo o svojom živote, ona sa rozhodla ísť s dobou. Založila si na YouTube podcast. Tam mieni postupne uverejňovať v podobe videí úryvky zo svojho života.

Ešte pred vydaním prvého dielu odpovedala svojich sledovateľom na Instagrame na rôzne - aj nepríjemné otázky. Týkali sa napríklad rodiny a jej finančných výdajov počas Terezinho pobytu v pakistanskom väzení.

"Celá rodina ma podporovala. Otec, mamka, babičky, súrodenci, ale je veľký fakt, že otec mi pomáhal zo všetkých najviac a nebyť jeho, tak som stále ešte v Paku," priznala Tereza.

Mladá Češka sa často stretáva s kritikou, že nebyť peňazí daňových poplatníkov, tak by vo väzení v ázijskej krajine ešte sedela. Proti tomu však blondínka protestuje: "Moji rodičia platili právnikov, pobyt vo väzení aj letenku. Jediné, čo ČR platila, bola výplata českej ambasády v Pakistane, ktorú by platila, aj keby som tam nebola," vysvetlila podľa extra.cz Tereza, ktorú zbavili obvinení z pašovania heroínu do Pakistanu.

V minulosti Hlůšková vďaka práci spoločnice veľa cestovala po svete. "Rodičom som povedala, že idem pracovať do Belgicka do fabriky. Ja, dievča s nulovou angličtinou, som ale vedela, že pri práci spoločníčky nemusíš úplne hovoriť, musíš tam robiť skôr iné veci a nejaké to "ach, ach" sa hovorí v každom jazyku rovnako," povedala so sebairóniou na videu na YouTube.