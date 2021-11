Tereza z drogovej kauzy: Návrat z Pakistanu sa jej komplikuje! Nevrátili jej pas, opäť sa skloňuje súd

PRAHA/ISLAMABÁD – Češka Tereza Hlůšková (25) strávila takmer celé štyri uplynulé roky v pakistanskom väzení, kde skončila za pašovanie drog. Začiatkom novembra však prišla dobrá správa - tamojší súd ju predsa len zbavil obvinení a tak sa mladá žena mohla tešiť nielen na odchod z väzenských múrov ale pravdepodobne aj návrat do rodnej krajiny. Ten sa jej však mal teraz opäť vzdialiť.

Ako informoval český denník Blesk, Teraza sa z väzenia mala dostať iba počas uplynulého víkendu, z ktorého ju vyzdvihli dve autá českej ambasády a odviezli na tajné miesto. To, že mladá Češka bola prepustená, potvrdilo aj české ministerstvo zahraničných vecí. Miesto jej pobytu však nešpecifikovali. Rovnako sa nechceli vyjadrovať k jej návratu do rodnej krajiny. Denník Blesk uviedol, že je to na prianie otca, ktorý má o dcéru obavy.

Jej situácia sa však mala opäť skomplikovať. Problémy jej má teraz robiť pakistanská colná správa, ktorej sa jej prepustenie nepáči. Údajne sa vo veci chce obrátiť aj na najvyšší súd.

Zdroj: profimedia.sk

Mladej žene mali tiež odmietnuť vrátiť jej veci, vrátane pasu. Podľa zdroju českého denníka, ktorý sa odvoláva na informovaný zdrojsa teraz Teraza musí obrátiť na súd. Bez súdneho príkazu jej ich vraj totiž nevydajú.

„Prípadom sa teraz môže zaoberať Najvyšší súd. Vzhľadom k tomu, že ide o súdne pojednávanie medzi iným štátom a súkromnou osobou, ktorá si nepraje, aby zastupiteľský úrad informoval o jej prípade, nebudeme k nemu zverejňovať ďalšie podrobnosti,“ uviedla hovorkyňa českého ministerstva zahraničných vecí Eva Davidová

Zdroj: Profiimedia

Mladá Češka bola v marci 2019 odsúdená na osem rokov a osem mesiacov väzenia a na pokutu 800 dolárov. V apríli sa proti verdiktu odvolala. Rozsudok bol podľa nej "v rozpore s faktami" a nebol podložený žiadnymi konkrétnymi dôkazmi. Súd jej pred niekoľkými týždňami podľa jej právnika dal za pravdu, v dôsledku čoho bola oslobodená od obžaloby.

Ona sama vo svojej verzii príbehu tvrdila, že do Pakistanu prišla ako modelka a niekto jej heroín do kufra podstrčil. Pakistanský spravodajský portál UrduPoint už skôr uviedol, že drogy, ktoré Tereza prevážala, by mali na čiernom trhu hodnotu 150 miliónov pakistanských rupií, čo je v prepočte vyše 758-tisíc eur.