Pentagón zverejnil šokujúcu téoriu NASA: Návštevu mimozemšťanov by sme si ani nevšimli

Návrh výskumnej správy, ktorej autorom sú Sean Kirkpatrick, riaditeľ Pentagonského úradu pre riešenie anomálií (AARO) a Abraham Loeb, predseda oddelenia astronómie Harvardskej univerzity, bol zverejnený 7. marca a zameriava sa na fyzikálne obmedzenia neidentifikovaných vzdušných javov.

"...Umelý medzihviezdny objekt by potenciálne mohol byť materským plavidlom, ktoré počas svojho blízkeho prechodu na Zem vypustí mnoho malých sond, operačný konštrukt nie príliš nepodobný misiám NASA," uvádza sa v správe. "Tieto ´semená púpavy´ by mohli byť oddelené od materskej lode pomocou gravitačnej sily Slnka alebo manévrovacej schopnosti."

AARO bola založená v júli 2022 a je zodpovedná za sledovanie objektov na oblohe, pod vodou a vo vesmíre – prípadne objektov, ktoré majú schopnosť pohybovať sa z jednej oblasti do druhej.

Kongres poveril NASA, aby v roku 2005 našla 90 % všetkých objektov v blízkosti Zeme, ktoré sú väčšie ako 140 metrov, čoho výsledkom boli podľa správy teleskopy Pan-STARRS.

19. októbra 2017 Pan-STARRS detekoval nezvyčajný medzihviezdny objekt, ktorý bol neskôr pomenovaný 'Oumuamua, alebo v havajčine skaut.

Objekt mal tvar cigary, vyzeral byť plochý a bol odvrhnutý preč od Slnka bez toho, aby ukázal kometárny chvost, čo vedcov viedlo k presvedčeniu, že je umelý.

V správe sa podľa New York Post tiež uvádza, že šesť mesiacov predtým, ako sa Oumuamua najbližšie priblížil k Zemi, sa na Zem zrútil metrový medzihviezdny meteor IM2, ktorý mal takmer identický tvar ako 'Oumuamua.

"So správnym dizajnom by tieto malé sondy dosiahli Zem alebo iné planéty slnečnej sústavy na prieskum, keďže materská loď prejde v zlomku vzdialenosti od Zeme a Slnka - rovnako ako 'Oumuamua," napísali autori. "Astronómovia by si nemohli všimnúť spŕšku mini sond, pretože neodrážajú dostatok slnečného svetla na to, aby si ich všimli existujúce prieskumné teleskopy."