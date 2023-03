Izraelský parlament schválil reformu súdnictva v prvom čítaní

Napriek ostrým varovaniam zo strany opozície a niekoľkohodinovej obštrukcii návrh zákona prešiel prvým hlasovaním v pléne v pomere hlasov 61:52, spresnil na svojom webe denník The Times of Israel (TOI). Pred nadobudnutím účinnosti ho parlament ešte bude musieť schváliť v druhom a treťom čítaní. AFP objasnila, že návrh zákona sťažuje najvyššiemu súdu zrušenie právnych predpisov, ktoré sa považujú za rozporné so základnými zákonmi - obsahuje totiž požiadavku, že zrušenie musí byť schválené väčšinovo 12 z 15 členov senátu najvyššieho súdu.

Návrh zákona by tiež parlamentu umožnil, aby jednoduchou väčšinou anuloval rozhodnutia najvyššieho súdu, ktorými sa rušia právne predpisy a súčasne aj odoprel tomuto súdu právo na preskúmanie takéhoto kroku parlamentu. Pred hlasovaním o tomto návrhu zákona poslanci v prvom čítaní schválili aj samostatný návrh, ktorý výrazne obmedzuje šance na odvolanie premiéra, dodala AFP. Vláda premiéra Benjamina Netanjahua, ktorého vládnuca koalícia zahŕňa ultraortodoxné a krajne pravicové strany, predstavila svoj balík reforiem súdnictva v januári.

Nasledovalo desať týždňov celoštátnych demonštrácií. Kritici návrhu reformy tvrdili, že cieľom tohto kroku vlády je dať politikom viac moci na úkor súdnictva a ochrániť Netanjahua, ktorý je obvinený z korupcie. Premiér Netanjahu a minister spravodlivosti Jariv Levin tvrdia, že zmeny v justičnom systéme sú potrebné na obnovenie rovnováhy medzi volenými predstaviteľmi a najvyšším súdom.

Galéria fotiek (2) Izraelský prezident Jicchak Herzog

Zdroj: TASR/AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File)

Izraelský prezident Jicchak Herzog, ktorý má v štáte prevažne ceremoniálnu rolu, sa počas krízy snaží sprostredkovať dialóg prívržencov a odporcov reformy justície a minulý štvrtok vyzval koalíciu, aby celý legislatívny proces jej prijímania zastavila. Podľa Herzoga zmeny v navrhovanej podobe ohrozujú základy izraelskej demokracie. AFP dodala, že skupina vedcov v pondelok predložila parlamentu kompromisnú verziu reforiem, ktorej cieľom je "zabrániť ústavnému chaosu". Základom je návrh na zvýšenie väčšiny potrebnej v Knesete na schválenie základných zákonov a spôsob zmeny zloženia výboru pre vymenúvanie sudcov.

Profesor práva uznáva potrebu reformy, varoval však pred sebazničením krajiny

Profesor práva Juval Elbashan, jeden z autorov kompromisného návrhu, uviedol, že uznáva potrebu "zásadnej reformy" justície, ale varoval, že krajina smeruje k sebazničeniu. Predseda parlamentného výboru pre legislatívu Simcha Rotman uviedol, že táto verzia by mohla predstavovať "základ pre rokovania" s odporcami vládneho plánu. TOI podotkol, že vládna koalícia síce vyhlásila, že chce viesť dialóg o revízii návrhu súdnej reformy, ale odmietla spomaliť legislatívny proces. "Ani na minútu", zdôraznil minister Levin. Opozícia uviedla, že nebude rokovať, pokiaľ koalícia nedá najavo, že sa skutočne snaží pracovať na konsenzuálnych reformách, dodal TOI.