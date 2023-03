Veľký zvrat v Európe? Orbán pripustil zmenu postoja k Rusku, prezradil aj dôvod

Maďarsko sa dostalo do bodu, kedy musí prehodnotiť svoj blízky vzťah s Ruskou federáciou. Vojna na Ukrajine a čoraz hlbší odklon od Európy spôsobili, že prepojenie medzi európskymi krajinami a Ruskom je z hľadiska blízkej budúcnosti čoraz viac nereálne. Uvedomil si to aj maďarský premiér Viktor Orbán. Ako informuje Bloomberg, na ekonomickom fóre v Budapešti Orbán prehlásil, že po skončení vojny na Ukrajine už vzťahy s Ruskom nemusia byť také ako v minulosti.

Musí sa prispôsobiť

"Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila zmenu geopolitickej reality," prehlásil maďarský premiér dňa 2. marca na ekonomickom fóre v Budapešti. Maďarské záujmy voči Moskve sa síce nezmenili, no pre nášho južného suseda to môže byť v budúcnosti skôr na škodu. Hlavným dôvodom je veľká energetická závislosť, ktorou koniec koncov trpí celá Európa. Ako však Orbán podotkol, Maďarsko sa musí novej situácii prispôsobiť. "Chápem potrebu obnovenia rusko-európskych vzťahov, no po vojne (na Ukrajine) to nebude ani zďaleka možné. Maďarská zahraničná a hospodárska politika musí preto prehodnotiť svoj postoj k Rusku pre nasledujúcich 10 až 15 rokov," povedal.

Stretnutie so Zelenským?

Budapešť bola silným partnerom Ruskej federácie, čo sa potvrdilo aj podporou invázie Putinových vojsk na Ukrajinu. Orbán neskôr verejne vystúpil proti uvaleniu sankcií na Moskvu a bol proti dodávkam zbraní na Ukrajinu. Maďarsko je však členom Európskej únie aj NATO. Ostrá kritika od partnerov sa preto dala očakávať. Bloomberg dodáva, že Orbán sa zrejme chystá na zmenu politického postoja. Maďarsko sa totiž pripravuje na údajné stretnutie Orbána s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.