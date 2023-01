Česko a Slovensko sú zrejme ochotné vzdať sa tankov Leopard v prospech Ukrajiny

BERLÍN- Česko a Slovensko sú zrejme ochotné vzdať sa v prospech Ukrajiny tankov Leopard 2, ktoré majú podľa skoršej dohody dostať z Nemecka. S odvolaním sa na svoje zdroje z diplomatických kruhov to dnes uviedol nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Podľa neho krok Prahy a Bratislavy zvyšuje tlak na Berlín, aby na dnešnom rokovaní v Ramsteine súhlasil s odovzdaním nemeckých obrnencov Kyjevu.

Nemecko vlani darovalo Česku a Slovensku tanky Leopard 2A4 náhradou za to, že tieto krajiny odovzdali Kyjevu desiatky kusov zbrojnej techniky zo sovietskej éry.

Prvé z tankov boli dodané Prahe a Bratislave vlani v decembri

O variante, podľa ktorej by Nemecko ešte tento rok mohlo dodať na Ukrajinu viac tankov Leopard v prípade, že by Česko a Slovensko odsúhlasili neskorší príchod sľúbených tankov z Nemecka, informoval denník už v utorok. Česká ministerka obrany Jana Černochová vo štvrtok uviedla, že o meškanie dodávky leopardov do ČR v prospech Ukrajiny sa nerokovalo.

Obe krajiny by podľa informácií FAZ mohli na dnešnom stretnutí takzvanej kontaktnej skupiny pre Ukrajinu na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku ponúknuť, že zatiaľ upustia od ďalších dodávok a tanky odovzdajú Ukrajine. Prvé z týchto tankov boli dodané Prahe a Bratislave vlani v decembri a už bol tiež začatý výcvik posádok. Celkovo by podľa FAZ malo ísť o 30 pôvodne vyradených obrnených vozidiel, ktoré od nemeckej a švajčiarskej armády odkúpil vojenský priemysel v Nemecku.

Česká a slovenská ponuka podľa listu zvyšuje tlak na nemeckú vládu

Česká a slovenská ponuka podľa listu zvyšuje tlak na nemeckú vládu, aby s dodávkami leopardov súhlasila. Vláda kancelára Olafa Scholze doteraz súhlas podmieňovala tým, že Kyjevu odovzdajú svoje ťažké tanky tiež Spojené štáty.

Poľsko už skôr niekoľkokrát oznámilo, že dodá Ukrajine niekoľko svojich tankov Leopard 2, Fínsko a ďalšie krajiny prejavili k tomuto kroku ochotu v prípade, že ho Nemecko odsúhlasí.Podľa FAZ je možné, že Praha a Bratislava získali ešte pred svojou ponukou odovzdanie tankov Leopard Ukrajine prísľub od USA, že dostanú náhradou staršie americké tanky Abrams.