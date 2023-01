Rheinmetall dodá na jar Slovensku a Česku 29 tankov Leopard, tvrdí jeho šéf

BERLÍN - Nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall sa chystá na jar dokončiť obnovu 29 tankov Leopard, ktoré sú určené pre Slovensko a Česko. V rozhovore pre nemecké médiá, ktorý má byť zverejnený v utorok, to povedal generálny riaditeľ Rheinmetallu Armin Papperger, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Slovensko a Česko dostanú tieto tanky v rámci programu pre výmenu vybavenia, prostredníctvom ktorého Berlín nepriamo dodáva zbrane Ukrajine cez spojencov.

Tanky patria spolkovej vláde

"Tieto tanky patria spolkovej vláde. Môže s nimi robiť, čo chce," uviedol Papperger pre nemecký časopis Stern. DPA do tohto rozhovoru nahliadla ešte pred jeho utorkovým zverejnením. Podľa Pappergera by 29 tankov Leopard 2A4, určených pre Slovensko a Česko, mohlo byť pripravených na nasadenie do služby koncom marca. DPA však upozorňuje, že hovorca Rheinmetalla predtým pre nemeckú mediálnu skupinu Redaktionsnetzwerk Deutschland (RDN) uviedol, že tanky budú pripravené až v apríli alebo máji.

Berlín čelí narastajúcemu tlaku, aby tieto tanky dodal priamo Ukrajine

Prostredníctvom programu pre výmenu vybavenia poskytlo Nemecko vojenskú pomoc Ukrajine v rámci tzv. kruhovej výmeny - členovia NATO z východnej Európy Ukrajine dodali zbrane sovietskej výroby, za ktoré dostali od Nemecka modernú náhradu, píše DPA.

V rámci tohto programu Berlín prisľúbil, že Slovensku dodá 15 a Česku 14 tankov Leopard. Prvé z nich si Slovensko a Česko prebrali vlani v decembri. V poslednom čase však Berlín čelí narastajúcemu tlaku, aby tieto tanky dodal priamo Ukrajine.