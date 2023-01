Aerolinky čelia obrovskému sexuálnemu škandálu: Vyzliekanie na pohovoroch na letušku, nábor robí aj na Slovensku

MADRID - Niekoľko žien bolo pozvaných na pohovor na prácu letušky do Španielska. Pre Kuwait Airways ho urobila náborová spoločnosť Meccti. Ženy sa sťažovali, že ich šikanovali.

O miesto letušky sa v Meccti cez sociálne siete uchádzalo približne 60 žien a traja muži. Následne boli pozvaní 5. novembra 2022 do hotela Meliá Barajas na madridskom letisku na rozhovor. Náborová spoločnosť Meccti hľadala nových zamestnancov pre Kuwait Airways.

Pre mužov sa proces skončil už po niekoľkých minútach. Letecká spoločnosť podľa zdôvodnenia neprijíma zahraničných stevardov. Ale ani pre uchádzačky nebol deň pohovoru najšťastnejší.

"Máš telo ako horská dráha"

Jedna kandidátka bola odmietnutá, aj keď hovorila perfektne po anglicky. Dôvodom bolo to, že bola príliš stará. A to napriek tomu, že žena má len 37 rokov. Ďalší jazykový talent, ženu, ktorá hovorí siedmimi jazykmi, tiež poslali domov. Náborovým poracovníkom sa nepáčila malá jazva na obočí.

Iná kandidátka nebola vhodná, pretože mala na tvári tmavohnedé škvrny. Ale akoby to nestačilo, šikana pokračovala. „Nepáči sa nám tvoj úsmev“ alebo „Tvoje telo je ako horská dráha“ boli komentáre, ktoré odzneli.

Galéria fotiek (4) Kuwait Airways

Zdroj: profimedia.sk

Renomované letecké spoločnosti ako zákazníci

Náborová spoločnosť Meccti – Middle East Cabin Crew Training International – bola založená v roku 1977, ako informoval Aerotelegraph.com. Spoločnosť má sídlo v Istanbule. Medzi jej zákazníkov patria známe letecké spoločnosti ako Etihad, Qatar Airways, Saudia a Gulf Air, podľa slov spoločnosti pôsobí aj v krajinách ako Slovensko, Česká republika, Albánsko, India, Indonézia, Južná Kórea, Kosovo, Malajzia, Nepál, Rumunsko, Thajsko, Tunisko, Turecko, Uzbekistan a Vietnam.

Výberový proces potom pokračoval. Zvyšné ženy boli požiadané, aby vstúpili do miestnosti v abecednom poradí. „Prvé dievča vyšlo s plačom a povedalo nám, že bolo nútené vyzliecť si takmer všetko oblečenie okrem spodnej bielizne. Bol to jej prvý pracovný pohovor. Ostatní vyšli a povedali to isté,“ povedala pre El Diario jedna žiadateľka.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

"Vytiahla mi šaty až k nohavičkám"

Sťažovateľky sa najskôr pýtali na jej dátum narodenia, váhu, výšku a viditeľné tetovania. Potom ju žena požiadala, aby si vyhrnula šaty. "Trošku som ich povytiahla, tesne pod koleno, a ona mi ich vytiahla až k nohavičkám." Uchádzačka o prácu letušky si musela stiahnuť vrchný diel až po pás a stála tam len v podprsenke. Dôvod: Žena chcela zistiť, či má jazvy, tetovania alebo materské znamienka. "Stále sa otáčala okolo mňa, aby sa pozrela na moje telo."

Ostatné ženy povedali to isté pre El Diario. Všetky zapojené ženy považovali tento proces za ponižujúci. Ženám potom povedali, že ak ich prijmú do práce, budú musieť zaplatiť zálohu vo výške 1900 eur. Dôvodom je, že peniaze pokrývajú časť nákladov na školenie, cestu do Kuvajtu a prvé ubytovanie. El Diario a Aerotelegraph.com požadovali vyjadrenie od Meccti.

Galéria fotiek (4) Zdroj: thinkstock.com

Vyjadrenie Meccti

Spoločnosť Meccti, ktorá mala organizovať proces výberu letušiek, v ktorom boli kandidátky nútené nosiť spodnú bielizeň, vydala vyhlásenie, v ktorom popiera fakty a obvinenia žien, ktoré vypovedali o tom, čo sa stalo. Portál elDiario.es výlučne na základe rôznych svedectiev odhalil, že počas náborového procesu pre Kuwait Airways 5. novembra 2022 zazneli urážlivé komentáre o postave účastníkov a museli zostať v spodnej bielizni, aby náborový pracovník preskúmal ich telá.

Vo vyhlásení, ktoré médiám zaslali právni zástupcovia spoločnosti, Meccti obviňuje z tohto náborového procesu subdodávateľskú spoločnosť Meiservices Sarl so sídlom v Maroku. Uisťujú, že tam nebol "žiadny zamestnanec Meccti, ktorá nemá žiadnu pridruženú alebo dcérsku spoločnosť v Španielsku." Jeden z kandidátov zavolaných v ten deň ubezpečil elDiario.es po zverejnení vyhlásenia, že počas procesu nebola uvedená žiadna zmienka o tomto subdodávateľovi ale počas testov boli viditeľné logá Meccti. Spomína tiež, že ľudia, s ktorými jednal, hovorili v mene Kuwait Airways.