Havária lietadla v Nepále, pri ktorej zahynul aj bývalý člen SND: Kopilotka zomrela pár sekúnd pred splnením svojho sna

KÁTHMÁNDÚ - Všetkých 72 ľudí na palube zahynulo v nedeľu pri dramatickej havárii lietadla v nepálskej turistickej bašte Pokhara. 70 tiel už bolo nájdených a nie je žiadna nádej, že zvyšní pasažieri prežili. Medzi cudzincami, ktorí sa letu zúčastnili, bol aj bývalý tanečník baletu SND Ruan Calum Crighton, kde pôsobil od roku 2008 do roku 2013.

Teraz vyšlo najavo, že kopilotka havarovaného turbovrtuľového lietadla ATR72-500 bola len pár sekúnd od naplnenia svojho celoživotného sna.

Po pristátí lietadla by bola Anju Khatiwadaová (44) povýšená na kapitána, uvádza India Today. Na letisku ju už čakali kolegovia, aby to oslávili. Potom však stroj havaroval. Khatiwadaová by absolvovala potrebných 100 hodín v kokpite s posledným 27-minútovým letom.

Okrem toho vyplával na povrch ďalší strašidelný detail. V roku 2006 zomrel pri leteckej havárii aj manžel Khatiwadaovej. Agentúre Reuters to potvrdil hovorca leteckej spoločnosti. Rovnako ako ona bol druhým pilotom v Yeti Airlines. Vtedy zomrelo všetkých deväť pasažierov na palube.

"Z peňazí, ktoré dostala od poisťovne po smrti manžela, si urobila pilotný výcvik," uviedol hovorca aerolínií.

Podozrenia expertov hovoria o strate vztlaku

Letecké nešťastia sú bežnejšie v hornatej oblasti Nepálu. Nepálska letecká spoločnosť je dokonca na čiernej listine Európskej únie a má zakázaný vstup do jej vzdušného priestoru.

Príčina nešťastia je zatiaľ nejasná. Overené zábery tesne pred haváriou ukazujú nízko letiace lietadlo nad obytnou štvrťou, ktoré sa pri približovaní sa k letisku Pokhara náhle nakloní doľava. Potom sa ozve silný výbuch.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/AP Photo/Krishna Mani Baral

Podľa leteckého experta Grega Waldona video naznačuje stratu vztlaku na jednom z krídel. V nízkej nadmorskej výške je to "veľký problém," povedal.

Svedok pre tlačovú agentúru AP povedal: „Videl som to a bol som šokovaný. Myslel som si, že dnes je tu všetkému koniec, ak lietadlo havaruje, budem mŕtvy aj ja." Po náraze sa zem prudko zatriasla.

Medzitým vyšlo najavo, že jeden z pasažierov havarovaného lietadla vysielal počas pádu živé zábery zo stroja na internet. Má ísť o 29-ročného Inda. Na záznamoch je najskôr vidieť, ako nakrúca z okna. Jeden z jeho priateľov hovorí: „To je zábava.“ Pod nimi je vidieť strechy mesta.

Potom sa však obraz zmení na oranžový a je počuť výkriky. Kabína sa trasie. Je to moment zrážky. Telefón pokračuje vo vysielaní niekoľko sekúnd, keď kabína začne horieť. Potom sa prenos zastaví.