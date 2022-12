Spojené štáty zasiahla silná fujavica: O život prišli traja ľudia, úrady varovali pred extrémnymi mrazmi

Vzhľadom na mrazivé teploty je stav ciest a ulíc na mnohých miestach naďalej veľmi zlý. Meteorologický ústav už predtým varoval pred "historickou" snehovou víchricou, ktorá prinesie mimoriadnu zimu, silné sneženie a ľadový vietor.

Galéria fotiek (4) Počasie v Kansase

Zdroj: SITA/Travis Heying /The Wichita Eagle via AP

Americké médiá s odvolaním sa na vyjadrenia meteorológov upozornili na možné sformovanie mimoriadne silnej víchrice, tzv. "explozívnej cyklóny". V štátoch Montana, Južná Dakota a Wyoming už namerali teploty v hodnote mínus 45 stupňov Celzia. Pred extrémnym počasím varoval aj americký prezident Joe Biden. Víchrica môže sťažiť plány mnohých Američanov, ktorí na vianočné sviatky cestujú za svojimi rodinami, zamýšľa sa DPA. Podľa mediálnych informácií boli v dôsledku extrémneho zimného počasia v USA vo štvrtok a v piatok zrušené tisícky letov.

Letiská v Chicagu a Detroite, ktoré patria medzi najvýznamnejšie v krajine, počítajú so silnou snehovou víchricou. Silný vietor, dážď a ľad by mohli skomplikovať situáciu aj na diaľniciach a letiskách v hlavnom meste Washington, ale aj vo Filadelfii, New Yorku či Bostone.

Miestami bude taká zima, že v priebehu niekoľkých minút hrozí zamrznutie, upozorňujú úrady. Varovanie pred extrémnym počasím sa v istej forme vzťahuje na zhruba 180 miliónov ľudí. Ide predovšetkým o sever a stredozápad krajiny, ale aj juh Spojených štátov. Varovanie pred nezvyčajne silnými mrazmi bolo vydané pre federatívne štáty Louisiana, Mississippi, Alabama a Texas. V niektorých častiach USA sa očakávajú až "život ohrozujúce" teploty sprevádzané silným vetrom.