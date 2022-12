Extrémne zimné počasie skomplikovalo život miliónom Američanov: Vyžiadalo si už najmenej 31 mŕtvych

Ku krízovej situácii došlo v meste Buffalo na západe amerického štátu New York, kde mali záchranné zložky v dôsledku víchrice a ťažko zjazdným cestám problémy dostať sa do postihnutých oblastí. "Je to ako ísť do vojnovej zóny, a vozidlá pozdĺž oboch strán ciest sú šokujúce," povedala newyorská guvernérka Kathy Hochulová, rodáčka z Buffala. V oblasti miestami napadlo až 2,4 metra snehu a v dôsledku výpadkov elektriny sa stala situácia pre tamojších obyvateľov životunebezpečná. Hochulová v nedeľu večer miestnych obyvateľov upozornila, aby nevychádzali z domovov. V súvislosti s počasím tam zahynulo už najmenej sedem ľudí.

V Montane namerali teplotu mínus 45,6 °C

Na Prvý sviatok vianočný sa bez elektriny v niektorých štátoch na východe USA zobudilo viac než 200.000 ľudí. Mnohí ďalší museli v dôsledku extrémneho počasia upustiť od svojich cestovných plánov. Iba v štáte New York zaznamenali až 12 úmrtí spojených s počasím a tamojšie úrady varovali, že tento počet môže stúpnuť. Najsilnejšia víchrica za uplynulých niekoľko desaťročí viedla v nedeľu aj k zrušeniu viac než 2400 letov v USA, uvádza webová stránka Flightaware.com. Pasažieri v Atlante, Chicagu, Denveri, Detroite aj New Yorku uviazli na Vianoce na letistách, píše AFP.

Rozsiahle časti USA od Skalistých hôr po Apalačské vrchy sužujú aj silné mrazy. Napríklad v štáte Montana namerali pri príchode blizzardu teplotu mínus 45,6 °C, sobotňajšie minimum namerané v meste Havre má hodnotu mínus 39 °C. Vodičov úrady vyzvali, aby napriek najrušnejšiemu obdobiu v súvislosti s cestovaním nevychádzali na cesty. K úmrtiam najmä pri dopravných nehodách došlo v štátoch Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado a Michigan.