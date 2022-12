VIDEO Portugalsko trápia silné záplavy: Ľudia nesmú vychádzať z domu, hlásia už aj jednu obeť!

Zo záberov, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach je možné vidieť masívny dážď, ktorý zasiahol ulice hlavného mesta, odplavil autá a zaplavil niekoľko budov. Portugalská meteorologická agentúra zaradila Lisabon, ako aj susedný okres Santarem a južný región Algarve do „červenej zóny“ ako varovanie pre intenzívnym dažďom a vetrom. Toto počasie by podľa predpovedí malo pretrvať až do piatku.

Úrady boli prinútené zavrieť niektoré cesty, tunely a nahlásených bolo stovky incidentov, vrátane zaplavenej nemocnice, železničných staníc a divadla. Ťažkosti boli hlásené aj s leteckou dopravou, dva lety museli byť odklonené. Hovorkyňa pre agentúru Reuters povedala, že letisko je už v prevádzke.

Veliteľ civilnej ochrany Andre Fernandes na tlačovej konferencii uviedol, že 55-ročná žena zomrela v zatopenej pivnici v Alges neďaleko Lisabonu. Jej manžela, ktorý bol tiež v pivnici, sa podarilo zachrániť a prežil. "Apelujeme na ľudí, aby v týchto obdobiach silných dažďov neopúšťali svoje domovy," povedal Fernandes a vyzval tých, ktorí žijú v nízko položených oblastiach, aby hľadali úkryt na bezpečnejších miestach.