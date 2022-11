Európska centrálna banka v budúcom roku spomalí tempo rastu úrokových sadzieb

ECB začala zvyšovať svoje úrokové sadzby v júli a to najrýchlejším tempom vo svojej histórii. Ekonómovia predpovedajú, že na nasledujúcom zasadnutí 15. decembra ich opäť zvýši o 50 až 75 bázických bodov. Hoci sa predstavitelia ECB zhodujú na tom, že na skrotenie vysokej inflácie v eurozóne je potrebný ďalší rast úrokových sadzieb, zápisnica z ich nedávneho zasadnutia ukázala, že majú rozdielne názory na konečný cieľ alebo tempo stúpania úrokov.

Makhlouf tento týždeň povedal, že je otvorený, pokiaľ ide o rozsah zvýšenia úrokov. Podľa neho je pravdepodobné, že ak sa úrokové sadzby na budúci rok zvýšia, bude to o menej než 75 bázických bodov, o ktoré ECB zvýšila úroky na predchádzajúcich troch zasadaniach. "Najprv sa pozrieme na to, čo sa deje s ekonomikou eurozóny, aby sme mohli posúdiť, koľko toho ešte musíme urobiť. A akým tempom to musíme urobiť. Myslím, že do druhej polovice budúceho roka uvidíme, že inflácia bude nižšia," dodal.

Miera inflácie v eurozóne dosiahla historické maximum

Miera inflácie v eurozóne dosiahla v októbri historické maximum 10,6 % a vysoko prekročila cieľ banky, ktorým je inflácia na úrovni 2 %. Výhľad inflácie sa pritom ďalej zhoršuje. ECB na stretnutí 26. až 27. októbra zvýšila úrokové sadzby o 75 bázických bodov už tretíkrát po sebe, aby zabrzdila infláciu. Kľúčová sadzba na hlavné refinančné operácie tak vzrástla na 2 %, sadzba na jednodňové refinančné operácie na 2,25 % a depozitná sadzba na 1,50 %. Celkovo banka od júla zvýšila úroky o 200 bázických bodov, čo je najrýchlejšie sprísnenie politiky v jej histórii. Zápisnica zo stretnutia ukázala, že zvýšenie sadzieb o 75 bázických bodov podporila veľká väčšina členov menového výboru, hoci "niekoľkí" chceli menší nárast, o 50 bodov.