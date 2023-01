Svetová banka varuje pred rizikom globálnej recesie: Svet čaká ťažký rok, ťažší ako minulý

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

WASHINGTON - Svetová banka (SB) sa obáva, že ďalšie otrasy by mohli v roku 2023 dostať globálnu ekonomiku do recesie, pričom malé štáty sú obzvlášť zraniteľné. Vyplýva to z výňatku zo správy o ekonomickom výhľade (Global Economic Prospects), ktorá má byť zverejnená v utorok (10. 1.), ale časť z nej je možné nájsť na webovej stránke Open Knowledge Repository. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.