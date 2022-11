Policajná naháňačka ako z akčného filmu! VIDEO Trik na policajtov nevyšiel, centimetre od tragédie

Začiatkom tohto týždňa museli ostravskí policajti zasahovať v prípade vozidla, ktorého vodič sa neriadil pravidlami cestnej premávky. Aspoň teda spočiatku to vyzeralo, že ide len o jedného vodiča. Policajti hliadkovali pred samotnou naháňačkou na jednom z cestných úsekov v meste Ostrava. Ako uvádza Policie České republiky, náhle prešlo okolo hliadky čierne vozidlo značky Mazda. Vodič mal tú smolu, že policajti ho osobne poznali a vedeli, že dostal zákaz šoférovať. Keď ho však zbadali za volantom, začala sa naháňačka.

Prenasledované osobné vozidlo nereagovalo ani na spustenie výstražných majákov a sirény. Namiesto toho si to vodič namieril do pešej zóny v obytnej štvrti. Z videa, ktoré bolo uverejnené aj na sociálnej sieti, ide mráz po chrbte. Prenasledované auto sa len tesne vyhýbalo prekvapeným chodcom. Vodič dokonca prešiel aj do protismeru. Len zázrakom nespôsobil dopravnú nehodu.

Po chvíli auto spomalilo a vyšlo na obrubník. Polícia v tom momente upozorňuje na záber do vozidla. Vodič sa počas jazdy vymenil so svojím spolujazdcom. Sám si bol zrejme vedomý toho, že nesmie šoférovať, no týmto činom sa len priznal. Druhý vodič napokon vozidlo zastavil a obaja páchatelia v ňom počkali až do príchodu policajtov. Po dychovej skúške, ktorú obaja dobrovoľne absolvovali, vyšiel negatívny výsledok. Test na drogy však odmietli.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

V rámci vyšetrovania sa zistilo, že vodič (38), ktorý šoféroval auto ako prvý, má platný zákaz riadenia až do roku 2034. Po tomto incidente je podozrivý zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Pri výsluchu využil svoje právo nevypovedať, napriek tomu však uviedol, že svoje konanie ľutuje. Druhý vodič (42) tiež nemal za volantom čo robiť, nevlastnil žiadny vodičský preukaz.