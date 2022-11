Motoristi, toto si nenechávajte na poslednú chvíľu: Ružové vodičáky tu nie sú navždy, ich platnosť končí čoskoro!

BRATISLAVA - Niektorí si mysleli, že ich majú v peňaženkách na celú večnosť, no pravda je úplne iná. Najnovšia legislatívna situácia totiž všetko mení a posiela ich do minulosti a vybaviť si budete musieť ich novú podobu. Reč je o vodičských preukazoch ružovej farby zo začiatku 90-tych rokov, ktoré sa na Slovensku v istý čas vydávali a ľudia ich vnímali ako "večné vodičáky". Ich výmenu si určite nenechávajte na poslednú chvíľu.

Platnosť ružových vodičákov vyprší už čoskoro

Ružové vodičské preukazy vydávané od vzniku SR do apríla 2004 platia do konca roka 2023. Skončila sa tak ich neobmedzená platnosť. Polícia bude verejnosť na zmenu priebežne upozorňovať v dostatočnom predstihu. O výmenu môžu ich držitelia požiadať už aj v súčasnosti. Uviedla to hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Kde požiadať o nový vodičský preukaz?

O nový vodičský preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov. "Žiadateľ je povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého výmenu žiada," upozornila hovorkyňa. Starý vodičský preukaz treba odovzdať na pracovisku Policajného zboru, kde občan požiadal o nový, najneskôr v čase vydania nového dokladu.

Ešte stále je ich v obehu niekoľko stoviek tisíc

"Žiadosť o výmenu vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50 eura," pripomenula Bárdyová. Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní. Správny poplatok je vtedy štvornásobný, teda 26 eur.

Počet vydaných vodičských preukazov, vydávaných od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, na Slovensku predstavuje podľa hovorkyne približne 380.000 kusov. Práve preto by ich vlastníci nemali nechávať ich výmenu na poslednú chvíľu a vybaviť si tieto formality čím skôr.

Na obmedzenú platnosť upozornil aj staronový trnavský župan

Na to, že platnosť týmto vodičským preukazom už pomaly končí upozorňujú aj osoby z verejného povedomia ako napríklad staronový župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, ktorý sa pochválil dokonca aj jeho fotkou.