VIDEO Vodič (26) vpálil do zaparkovaných áut, pri dychovej skúške policajti neverili vlastným očiam

Dňa 13. októbra okolo 17. hod. boli českí policajti povolaní do obce Sloupnice v Pardubickom kraji. Išlo o dopravnú nehodu, ktorú spôsobil 26-ročný vodič Fordu Transit. Podľa svojich slov sa len vracal domov z práce. Policie České republiky uviedla, že pravdepodobne nezvládol riadenie, prešiel v zákrute do protismeru a narazil do troch zaparkovaných áut.

Neuveriteľné číslo

Muži zákona spravili na mieste nehody potrebné úkony, ktorých súčasťou bolo aj podstúpenie dychovej skúšky. Výsledok bol viac ako ohromujúci. Vodič mal v krvi 3,67 promile alkoholu. Už spočiatku bolo na ňom vidieť, že má spomalené reflexy.

Ako sa neskôr zistilo, mladík po náraze do troch vozidiel hneď nezastavil, ale pokračoval ďalej na autobusovú stanicu, kam mal aj pôvodne namierené. Policajtom sa nakoniec priznal, že pred jazdou mal tri pivá a vodku.

Vodič so štyrmi promile alkoholu v krvi takmer zroloval tri vozidlá.





Ďalší problém

Vodičovi bol na mieste zadržaný vodičský preukaz. Policajti okrem toho zistili, že šoféroval automobil so závadami a preto prišiel aj o osvedčenie o registrácii vozidla. Škoda, ktorú spôsobil na troch zaparkovaných vozidlách, sa odhaduje na viac ako 10-tisíc eur. Za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu a všeobecné ohrozenie hrozí mladému vodičovi trest odňatia slobody až na dobu troch rokov.