Správa, ktorá vystrašila celý svet: Irán vyrobil prvú hypersonickú balistickú strelu

Iránu sa podarilo po prvýkrat vyrobiť hypersonickú balistickú strelu. "Tento typ strely dokáže čeliť protileteckým štítom a raketa bude schopná prejsť všetkými systémami protiraketovej obrany," uviedol iránsky generál. Hypersonická zbraň dokáže vyvinúť rýchlosť päťkrát vyššiu, než je rýchlosť zvuku. Irán sa tak pridal k Číne, Rusku, Spojeným štátom a ďalším svetovým veľmociam, ktoré majú túto zbraň vo svojom arzenále.

Obavy v Izraeli

Benny Gantz, odstupujúci izraelský minister obrany, dúfa, že vysoké napätie zaznamenané v posledných mesiacoch na Západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme sa nerozšíri do pásma Gazy a na severnú hranicu Izraela. Uvádza to The Times of Israel."Vzhľadom na stúpajúce napätie je to celkom reálny scenár," doplnil.

Pokiaľ by vypukla vojna s libanonským Iránom podporovaným Hizballáhom, izraelské mestá by mohli byť bombardované 1500 až 3000 raketami denne a počet obetí by sa mohol rýchlo vyšplhať na stovky až tisíce. Ďalšie iránske milície so sídlom v Sýrii by podľa iných vojenských analýz mohli zaútočiť na Izrael raketami a dronmi. V tomto prípade by zrejme došlo aj k použitiu údajnej hypersonickej balistickej strely.

Neúspech jadrovej dohody

Ako poznamenala agentúra Reuters, Teherán pre svoje tvrdenia nepredložil zatiaľ žiadne dôkazy a neobjavili sa ani správy, že by krajina podobnú raketu testovala. Obavy z iránskych balistických rakiet však prispeli k rozhodnutiu administratívy bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť v roku 2018 od jadrovej dohody známej pod skratkou JCPOA. Tú okrem Iránu o tri roky skôr podpísali práve USA, Rusko, Čína, Francúzsko, Británia a Nemecko a ako garant EÚ.

Vesmírne preteky?

Irán minulý týždeň informoval o úspešnom teste novej trojstupňovej vesmírnej rakety Ghaím-100, ktorá je podľa štátnych médií určená na vynesenie satelitov na obežnú dráhu. Irán tvrdí, že satelity používa na civilné účely vrátane vedeckého výskumu.

Na Západe ale panuje ohľadom tohto tvrdenia skepsa, pretože technológia, ktorá slúži na vynášanie satelitov do vesmíru, môže byť použitá na vývoj striel dlhého doletu, poznamenala agentúra AP.