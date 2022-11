USA, Británia, Francúzsko a Nemecko odsúdili rozširovanie jadrového programu Iránu

"Chystáme sa uistiť, že prezident má k dispozícii všetky možnosti," povedal pre médiá hovorca Bieleho domu pre oblasť národnej bezpečnosti John Kirby. "Určite nemeníme svoj názor na to, že Iránu nedovolíme, aby získal spôsobilosti jadrových zbraní," dodal. Iránske média v utorok informovali, že Irán začal v podzemnom zariadení pri obci Fordú obohacovať urán na 60 percent. Ide podľa médií o odvetné opatrenie na požiadavku Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) na väčšiu spoluprácu s Teheránom. Islamská republika už urán obohacuje na 60 percent aj v iných zariadeniach, čo je síce pod úrovňou 90 percent potrebných na výrobu atómovej bomby. V rámci dohody so svetovými mocnosťami z roku 2015 to môže byť iba 3,67 percenta.

Schválenie rezolúcie, ktorá kritizuje Irán za nedostatočnú kooperáciu s MAAE

Rada guvernérov MAAE schválila vo štvrtok rezolúciu, ktorá kritizuje Irán za nedostatočnú kooperáciu s touto dozornou agentúrou OSN. Rade guvernérov – vrcholnému orgánu MAAE – ju predložili Spojené štáty, Británia, Francúzsko a Nemecko. Spomedzi 35 členských krajín návrh podporilo 26, päť sa zdržalo a dve sa na hlasovaní nezúčastnili. Proti boli len Rusko a Čína. Teherán na rezolúciu reagoval vyhrážkami o obmedzení spolupráce s MAAE. Iránska tlačová agentúra SNN tiež oznámila, že Irán vybuduje vo Fordú a v Natanze nové centrifúgy na čistenie uránu.

Žiadajú vysvetlenia o náleze nedeklarovaného jadrového materiálu

Dozorná agentúra OSN už dlhší čas neúspešne žiada Teherán o zodpovedanie otázok o náleze nedeklarovaného jadrového materiálu v troch iránskych lokalitách. MAAE očakáva dôveryhodné vysvetlenia vrátane prístupu do týchto lokalít i odberu vzoriek. Agentúra Reuters pripomína, že Spojené štáty odstúpili od jadrovej dohody s Iránom v roku 2018 v čase úradu prezidenta Donalda Trumpa a znovu naň uvalili sankcie. Irán potom viedol priame rozhovory so zvyšnými stranami dohody, ale rokovania sa v marci dostali do slepej uličky.

Hlboké znepokojenie vyjadrili i Británia, Francúzsko a Nemecko

Británia, Francúzsko a Nemecko odsúdili v utorok rozširovanie jadrového programu Iránu po tom, ako islamská republika oznámila, že začala vyrábať urán obohatený na úroveň 60 percent. Irán sa pohybuje za hranicami, ktoré boli určené v tzv. jadrovej dohode z roku 2015, uviedla trojica európskych signatárov tejto dohody vo vyhlásení zverejnenom britskou vládou. Uvádza sa v ňom, že Irán "podnikol ďalšie významné kroky" v porušovaní dohody.

Tento krok nemá dôveryhodné civilné odôvodnenie

Irán v utorok oznámil, že začal v podzemnom zariadení pri obci Fordú obohacovať urán na 60 percent. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) tento krok potvrdila a uviedla, že ide o reakciu Teheránu na minulotýždňovú rezolúciu MAAE, ktorá kritizuje Irán za nedostatočnú spoluprácu s touto dozornou agentúrou OSN. "Tento krok, ktorý predstavuje významné riziko v spojitosti s obohacovaním (uránu), nemá dôveryhodné civilné odôvodnenie," uviedli Británia, Francúzsko a Nemecko. Doplnili, že spolu s medzinárodnými partnermi budú naďalej pokračovať v konzultáciách s cieľom čo najlepšie reagovať na pokračovanie "jadrovej eskalácie" Iránu.