Nečakaný konflikt? V Ázii to vrie medzi ďalšími dvoma štátmi: Útok Iránu je vraj len otázkou času

Rijád informáciu nekomentoval a žiadny americký zastupiteľský úrad v regióne nevydal odporúčanie alebo varovanie pre amerických občanov. Iránska diplomacia včera podľa agentúry Reuters odmietla, že by Irán predstavoval pre Saudskú Arábiu hrozbu.

AP pripomína, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena kritizovala Irán za boj proti protestom a za poskytovanie dronov Rusku pre boje na Ukrajine.

"Znepokojuje nás tá hrozba a so Saudskými Arabmi sme v kontakte prostredníctvom armády a spravodajských kanálov. Nebudeme váhať a budeme brániť svoje záujmy a svojich priateľov v regióne," uviedla americká bezpečnostná rada.

Jeden zo zdrojov AP povedal, že hrozba útoku je reálna a týka sa najbližšej doby, možno 48 hodín. O tom, že sa Saudská Arábia podelila o informácie, ktoré získali jej tajné služby, informoval aj denník The Wall Street Journal.

Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Náser Kanaaní uviedol, že správy v západných médiách o tom, že Irán predstavuje pre Saudskú Arábiu hrozbu, sú nepodložené obvinenia.

Teherán viní Saudskú Arábiu a ďalšie krajiny vrátane USA z podnecovania protestov v Iráne. Duchovný vodca ajatolláh Ali Chameneí v stredu povedal, že USA manipulujú s verejnou mienkou v Iráne podporou protestných akcií. "Správy tajných služieb svedčia o tom, že nepriateľ vypracoval plán pre Teherán a ďalšie veľké aj menšie mestá," povedal Chameneí, ktorý podľa iránskej televízie narážal na americkú rolu v nepokojoch. "Ich cieľom je zabezpečiť si, aby ich iránsky národ nasledoval a aby sa názorovo zhodoval s britskými a americkými predstaviteľmi," vyhlásil Chameneí.

Galéria fotiek (3) Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí

Zdroj: SITA/Office of the Iranian Supreme Leader via AP

K protestom, ktoré začali po smrti mladej Iránky v policajnej väzbe, sa pripájajú mestá v celom Iráne a medzi demonštrantami sú aj školáci. Mladí ľudia podľa Chameneího chodia na demonštrácie bez toho, aby vedia, o čo ide. "Dôležití sú iba hlavní organizátori (tých incidentov), ​​ktorí pracujú v pozadí," povedal ajatolláh.