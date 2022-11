Ruská informátorka prehovorila: Ruská armáda už neexistuje

Ruská informátorka otvorene povedala: Ruská armáda nedostáva žiadne mzdy ani vybavenie

V tajnej službe FSB a v armáde dochádza k bojom o moc, uvádza Dmitrieva. Putin sa obáva, že by sa proti nemu mohli obrátiť odporcovia vojny vrátane bývalých vojakov. „Ruská armáda už neexistuje,“ hovorí.

Nespokojnosť prevláda najmä mimo veľkých miest. „Teraz sa vytvorili partizánske skupiny, takže každý deň vidíme sabotáže a útoky na mobilizačné centrá. Nie je možné všetko potlačiť,“ povedala Maria Dmitrieva.

S cieľom zabrániť prevratu Putin na stretnutí 10. októbra nielen vymenoval Sergeja Surovikina za hlavného veliteľa armády, ale poveril aj čečenského vodcu Ramzana Kadyrova a zakladateľa Wagnera Jevgenija Prigožina, aby potlačil nepokoje a protesty proti mobilizácii.

"Prakticky každý vie, že Putin sa bojí armádneho prevratu"

Všetky finančné zdroje by boli vložené do Kadyrovových a Prigožinových jednotiek. Ruská armáda nedostáva ani mzdy, ani vybavenie.

Novoprijatým vojakom boli odobraté zbrane. Cieľom je zabrániť protestným a sabotážnym akciám alebo armádnemu puču. „Nespokojnosť rastie každým dňom a prevrat je možný kedykoľvek. Môže sa to stať každý deň. Prakticky každý vie, že Putin sa toho bojí. Za týmto účelom sú Kadyrovove jednotky v Moskve,“ hovorí Dmitrieva.

Od priateľov z vojenskej spravodajskej služby GRU a od pacientov sa dozvedela, že na fronte sú veľmi vysoké straty. "V FSB je verejným tajomstvom, že čísla sú falšované a uvádzané nižšie, ako v skutočnosti sú," povedala Dmitrieva.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/Russian Ministry of Defense/AP Photo

V Chersone použili Rusi pľúcnu bojovú látku chlórpikrín

V septembri bola v Chersone použitá pľúcna zbraň Chlórpikrín, čo môže viesť k vážnym problémom až k smrti. Bojový plyn zhodili pomocou dronu. Ukrajinskí lekári však pracovali veľmi dobre a nedošlo k žiadnym vážnym poškodeniam.

O riziku jadrového úderu informátorka povedala: „Rusko prehralo vojnu, ktorú začalo. A teraz je pripravené podniknúť tie najhoršie kroky.“ V Rusku je veľa slušných ľudí, ale každý sa o tom bojí rozprávať. "Hovorím za všetkých, pretože teraz som v bezpečí."

Whistleblowerka pracovala pre Putina šesť rokov - potom utiekla

Od roku 2016 do roku 2020 pracovala Dmitrieva na klinike Ministerstva vnútra Ruska. Potom bola súčasťou vojenskej lekárskej komisie a lekárkou na ministerstve obrany až do februára 2022. Do júla pracovala v nemocnici tajnej služby FSB. Potom rodená Moskovčanka utiekla z Ruska do Francúzska, kde chce požiadať o politický azyl.