Aký človek je Vladimir Putin v užšej spoločnosti? TOTO o ňom prezradil jeho bývalý kolega

Mnohí ľudia začali po ruskej invázii na Ukrajinu rozoberať zdravotný a psycvhický stav prezidenta Vladimira Putina. Väčšina sa totiž doteraz prikláňa k tomu, že jeho "špeciálna vojenská operácia", ako tomu hovoria len v Rusku, bola nepremyslená, uponáhľaná a podľa posledných informácií z bojiska, bude možno aj neúspešná. Čo teda viedlo ruského vodcu k mohutnej ofenzíve? Naozaj to bolo "len" pre údajné utláčanie ruského obyvateľstva vo východnej časti Ukrajiny?

Abbas Galjamov, bývalý politický poradca a autor Putinových prejavov, uviedol viacero názorov na terajšie konanie jeho bývalého kolegu. Informuje o tom poľský spravodajský portál Wiadomości. S ruským prezidentom uzavrel Galjamov spoluprácu ešte v roku 2002. V Kremli, kde zastával rôzne funkcie, pôsobil dlhých šestnásť rokov.

V minulosti taký nebol

Galjamov sa prikláňa ku kritikom ruského prezidenta. V marci tohto roku bol nútený opustiť Rusko, pretože sa domnieval, že Kremeľ ho už nenávidí, resp. ho považuje za personu non grata. "Keď som sa s Putinom stretol naposledy, vôbec by ma nenapadlo, že z tohto človeka sa stane vrah a chladnokrvný zabijak," povedal.

“Putin puede lanzar un ataque nuclear”,esta frase no la dice un analista,ni un sociólogo sino el propio Abbas Gallyamov: el hombre que desde Moscú escribía los discursos del Presidente Ruso y hoy los analiza desde Tel-Aviv 🇮🇱. pic.twitter.com/XQ5RAQKuXw — Yahya Lamin (@yahya_lamin) October 10, 2022

Ako ďalej zdôrazňuje, ruský prezident sa od ukončenia ich spolupráce zmenil, pretože predtým ho vnímal ako "veľmi dobrého nadriadeného". "Bolo mi potešením s ním pracovať. V tom období to bol dobrý vládca. Aj keď mal na vec vlastný názor, vždy si vypočul ostatných politikov. Niekedy ho dokonca aj zmenil. Dnes je to ale diktátor, ktorý presadzuje radikálne a častokrát aj brutálne rozhodnutia," dodáva Galjamov.

Už niet návratu

Bývalý Putinov spolupracovník sa domnieva, že ruský prezident spočiatku nechcel vojnu, ale predovšetkým si udržať vplyv v krajine a postavenie na medzinárodnej scéne. Neuvážené kroky a činy ho však prinútili rozhodnúť sa pre inváziu do susednej krajiny. "Jeho imidž veľkého vodcu si protirečí s možnosťou stiahnutia sa z tohto konfliktu. Dokonca nemôžem vylúčiť, že za takejto situácie nepoužije jadrové zbrane. Je šialený a nemorálny. Takýto človek je schopný všetkého," vyjadril sa.

Putinova popularita v Rusku sa podľa Galjamova na začiatku invázie mierne zvýšila, no odvtedy ubehlo už osem mesiacov a situácia na bojisku sa začína obracať. "Vyhlásenie mobilizácie a politika Kremľa prispeli k tomu, že u obyvateľov má čoraz menšiu podporu," ozrejmil s tým, že zmena vlády v Kremli je v blízkej budúcnosti možná, no bude to závisieť od spoločnosti, politickej elity a vojska.

"Nikto nechce spraviť prvý krok, ale pokiaľ sa k tomu niekto odhodlá, ostatní ho budú nasledovať. Nespokojná je aj armáda. Vojaci pociťujú zradu a za svojimi neúspechmi vidia chybné rozhodnutia Kremľa, najmä Putina," zhrnul na záver Abbas Galjamov.